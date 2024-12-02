Galatasaray'dan Abdülkerim için sakatlık açıklaması!
Galatasaray, Eyüpspor maçında sakatlanan Abdülkerim Bardakcı için açıklama yaptı
Galatasaray, Eyüpspor maçında sakatlanan Abdülkerim Bardakcı'nın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.
İşte yapılan açıklama:
"Trendyol Süper Lig'in 14. haftasındaki İkas Eyüpspor karşılaşmasında sakatlanan ve sponsor hastanemiz Medicana'da yapılan MR ve BT tetkiklerinde sol ayak bileği kemiklerinde ödem ve ayak bileği bağlarında gerilme tespit edilen Abdülkerim Bardakcı'nın tedavisine başlanmıştır."