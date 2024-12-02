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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'dan Abdülkerim için sakatlık açıklaması! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'dan Abdülkerim için sakatlık açıklaması!

        Galatasaray, Eyüpspor maçında sakatlanan Abdülkerim Bardakcı için açıklama yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.12.2024 - 12:21 Güncelleme: 02.12.2024 - 12:21
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        Galatasaray'dan sakatlık açıklaması!
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        Galatasaray, Eyüpspor maçında sakatlanan Abdülkerim Bardakcı'nın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

        İşte yapılan açıklama:

        "Trendyol Süper Lig'in 14. haftasındaki İkas Eyüpspor karşılaşmasında sakatlanan ve sponsor hastanemiz Medicana'da yapılan MR ve BT tetkiklerinde sol ayak bileği kemiklerinde ödem ve ayak bileği bağlarında gerilme tespit edilen Abdülkerim Bardakcı'nın tedavisine başlanmıştır."

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