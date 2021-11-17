Galatasaray'dan bilet açıklaması

Spor Toto Süper Lig'de 21 Kasm Pazar günü oynanacak olan Galatasaray - Fenerbahçe maçı için satın alınan biletlerin bir başkasına transfer edilemeyeceğini duyuran sarı-kırmızılı kulüp, "Hafta sonu oynayacağımız Fenerbahçe maçı için satılan biletlerin bir başkasına transfer edilebilmesi mümkün olmayacaktır" ifadelerine yer vermişti.

Sarı kırmızılı ekip yaptığı yeni açıklama ile bu kararın "ancak maçtan önceki son 24 saate kadar geçerliliğini koruyacağını" duyurdu. İşte o açıklama: