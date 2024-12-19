Galatasaray'dan Boey açıklaması!

Galatasaray Gelişim Direktörü Fatih Demirel, Bayern Münih'te top koşturan Sacha Boey'in yaşadığı sakatlıklarla ilgili Alman basınına konuştu.

Demireli, yıldız oyuncunun Galatasaray'da çok sık sakatlık yaşamadığını ve bu yaşadıklarının şanssızlıktan kaynaklı olduğunu ifade etti.

Sacha Boey'in sürekli sakatlanmasına şaşırdıklarını söyleyen Fatih Demireli, "Biz de çok şaşırdık. Bizde oynarken en ufak bir ağrısı ve sızısı olmadı. Gerçekten iyi antrenman yapan üst düzey bir futbolcuydu." ifadelerini kullandı.

"BÜYÜK ŞANSSIZLIK"

Açıklamalarına devam eden Demireli, "Onun Bayern'de de çalışkan ve kötü bir yaşam tarzına sahip olmadığını biliyorum. Muhtemelen bu tamamen şanssızlıktan kaynaklı."

4 KEZ SAKATLIK YAŞADI

Galatasaray'dan Bayern Münih'e 30+5 milyon euroya transfer olan Fransız futbolcu, Alman devinde 4 farklı sakatlık yaşadı. Boey'in Bayern'e transfer olduğu 2023-24 sezonundan sonra 160 günü sakatlıkla geçti. 24 yaşındaki oyuncu sakatlığı sebebiyle 29 maç kaçırdı.