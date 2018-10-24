GALATASARAY TAM ANLAMIYLA BİR ŞÖLEN GECESİNE HAZIRLANIYOR

Sporx'in haberine göre; Sarı-Kırmızılı taraftarlar, Türk Telekom Stadı'nı tamamen dolduracak. Tribünde 50 bin kişi olması bekleniyor. Ayrıca bir de koreografi hazırlığı var.

Galatasaray taraftarı maç öncesinde tam anlamıyla gövde gösterisi yapmayı planlıyor. Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki ilk maçında sahasında ağırladığı Lokomotiv Moskova'yı 3-0 mağlup etmeyi başaran Galatasaray'da, taraftarlar yine takımın itici gücü olacak.Hedef, iç sahadaki yenilmezlik serisini Avrupa maçlarında da sürdürebilmek.

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