14. dakikada Oliveira ile paslaşan Kerem ceza sahası içinde topla buluştu. Kerem’in kaleciyle karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 0-1

Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Galatasaray ile karşı karşıya gelirken maçın ilk yarısı sarı-kırmızılı ekibin 3-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Galatasaray böylece bu sezon ilk kez bir Süper Lig maçının ilk yarısında üç gol attı.