Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Galatasaray ile karşı karşıya gelirken maçın ilk yarısı sarı-kırmızılı ekibin 3-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.
14. dakikada Oliveira ile paslaşan Kerem ceza sahası içinde topla buluştu. Kerem’in kaleciyle karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 0-1
45. dakikada Icardi’nin kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak kaleci Muhammed Şengezer’in sağından filelere gitti. 0-2
45+5. dakikada ceza sahası dışı sağ tarafından Rashica'nın ortasında meşin yuvarlak Ndayishimiye'ye çarpıp yön değiştirerek ağlarla buluştu. 0-3
Galatasaray böylece bu sezon ilk kez bir Süper Lig maçının ilk yarısında üç gol attı.
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