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Galatasaray'dan ‘CAS’masınlar başvurusu!

Galatasaray, UEFA'nın yeniden inceleme kararına karşı CAS'a başvuru yapıldığını açıkladı! Dosyanın bir an önce gündemden düşmesini ve aynı şekilde karara bağlanmasını isteyen yönetiminin, bu nedenle CAS’a başvurdukları bildirildi

16 Ekim 2018 Salı, 09:21 | Güncelleme:

UEFA’nın Galatasaray'la yaptığı 4 yıllık anlaşmayı yeniden gözden geçirmek istemesi sonrası harekete geçen Başkan Mustafa Cengiz ve kurmayları, konuyu Spor Tahkim Mahkemesi (CAS)’a taşıdı.

Yapılan itirazda geçtiğimiz aylarda yapılan anlaşmaya göre hareket ettiklerinin altını çizen Sarı-Kırmızılılar’ın, tüm yapılanmayı da bu çerçevede gerçekleştirdiklerini dosyasında belirttiği öğrenildi. Ancak diğer taraftan UEFA Finansal Kontrol Organı Soruşturma Dairesi’nin daha önce yapılan anlaşmaya uyacağından emin olan Cengiz yönetiminin, CAS itirazını usulen gerçekleştirdiği kaydedildi.

4 yıllık anlaşmanın herhangi bir şekilde bozulmasına veya aleyhte değiştirilmesine ihtimal dahi vermeyen idarecilerin, UEFA Finansal Kontrol Organı Yargı Dairesi’nin aldığı karara itiraz ederek süreci hızlandırmak istedikleri belirtildi. Dosyanın bir an önce gündemden düşmesini ve aynı şekilde karara bağlanmasını isteyen yönetiminin, bu nedenle CAS’a başvurdukları bildirildi.

UEFA, Galatasaray'la yaptığı 4 yıllık anlaşmayı yeniden inceleme kararı almış ve UEFA Başkanı Aleksandar Ceferin, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'le görüşmüştü.

Öte yandan dün akşam Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamada, çeşitli medya organlarında sarı-kırmızılı futbol takımının Avrupa kupalarından men edileceği veya ceza alacağı şeklinde kasıtlı olarak haber ve açıklamalar yapıldığı belirtilerek, yalan yanlış haber ve açıklamalar yapan ve yayanlar hakkında yasal işlem başlatıldığı aktarıldı.

 

 

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