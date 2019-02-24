Lider Medipol Başakşehir’in dün akşam oynaması gereken Bursa maçının kar yağışı ve tipi nedeniyle ertelenmesine Galatasaray cephesi tepki gösterdi.

Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; kameralara yansıyan görüntüde sahanın tamamen karla kaplı olmadığını ve istenilse müsabakanın oynanabileceğini düşünen Sarı-Kırmızılı yönetim, Başakşehir lehine çifte standart uygulandığı düşüncesinde birleşti. Aynı şartlar altında kendilerinin veya başka bir takımın maçının ertelenmeyeceğini düşünen Cengiz yönetiminin, kendi aralarında yaptıkları konuşmalarda TFF’ye tepki gösterdikleri kaydedildi.