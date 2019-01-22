Forvet transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Demba Ba'nın kiralandığı haberi gündeme bomba gibi düştü. Ancak Sarı-Kırmızılı kulübün başkan yardımcısı Yusuf Günay'dan Senegalli golcüyle ilgili flaş bir açıklama geldi.

Günay, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Demba Ba'nın kiralandığına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtip "Sevgili Galatasaraylılar; profesyonel futbolcu Demba Ba'yı kiraladığımıza dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerini kullandı.