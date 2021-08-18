Kulübün Twitter hesabında yer alan mesajda, "Galatasarayı'mızla 146 maça çıkan, 5 gol ve 17 asiste imza atan; 2 Süper Lig şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası şampiyonluğu ve 2 kez de Süper Kupa sevinci yaşayan Martin Linnes'e hizmetleri için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.