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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'dan Fenerbahçe maçı sonrası flaş paylaşım! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'dan flaş paylaşım!

        Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor'u konuk eden Fenerbahçe, rakibine 3-2 kaybederek 10 maçlık galibiyet serisini noktaladı, liderliği de Galatasaray'a kaptırdı. Galatasaray'dan maç sonrasında flaş bir paylaşım geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.11.2023 - 22:42 Güncelleme: 04.11.2023 - 22:42
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        Galatasaray'dan flaş paylaşım!
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        Galatasaray, Fenerbahçe'nin Trabzonspor'a 3-2 yenildiği maçın ardından paylaşım yaptı.

        Fenerbahçe'nin kaybetmesiyle birlikte 1 puan farkla liderlik koltuğuna oturan Galatasaray, gülücük emojisi paylaştı ve Wilfried Zaha'nın fotoğrafını koydu.

        İşte Galatasaray'ın paylaşımı:

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