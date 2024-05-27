Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye olay gönderme!
Şampiyonluğu kutlayan Galatasaray, sosyal medya hesabından yaptığı 'Hababam güm güm güm' paylaşımıyla ezeli rakibi Fenerbahçe'ye göndermede bulundu.
Giriş: 27.05.2024 - 21:18 Güncelleme: 27.05.2024 - 21:18
Galatasaray, şampiyonluk kutlamaları sırasında Fenerbahçe'ye göndermede bulundu.
Sarı kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Hababam güm güm güm" ifadeleri kullanıldı.
Görsel olarak ise sarı-kırmızılı futbolcuların Galatasaray Lisesi'ndeki bir sınıfta çekilmiş fotoğrafı paylaşıldı.
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