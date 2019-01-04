Galatasaray, genç oyuncularla sözleşme imzaladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 20 yaşındaki Çekdar Orhan ve 18 yaşındaki Ogün Çalışkan ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzalandığı bildirildi.

Orta sahada görev yapan Çekdar Orhan, 21 Yaş Altı Futbol Ligi'nde forma giydiği 33 maçta 14 gol attı.

Galatasaray altyapısına 2013'te giren ve stoper bölgesinde görev yapan Ogün ise farklı yaş kategorilerinde 114 müsabakada sarı-kırmızılı formayı giyip 11 kez fileleri havalandırdı.

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