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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'dan Icardi tepkisi: "Onların yerine utanıyoruz" - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'dan Icardi tepkisi: "Onların yerine utanıyoruz"

        Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe maçı sonra hakem kararlarıyla ilgili paylaşım yaptı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.12.2023 - 00:28 Güncelleme: 25.12.2023 - 00:28
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        Icardi tepkisi: Utanıyoruz!
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        Yapılan paylaşımda,"Sadece kendileri için adalet isteyenler bu gece yine her mecradan Türk futbolunu manipüle etmeye devam ettiler. Biz; hakem heyetinin, VAR odasının ve 26 kameranın göremediğini paylaşıyor ve yine onların yerine utanıyoruz. Türk futbolunu bu noktaya getirenlerin bir gün utanması temennisiyle…" ifadeleri kullanıldı.

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