Galatasaray'dan Ismail Jakobs açıklaması!

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile karşılaşan Galatasaray, sahadan 3-0'lık net bir galibiyetle ayrıldı.

Sarı-kırmızılılarda Ismail Jakobs, 23. dakikada sakatlanarak yerini Berkan Kutlu'ya bıraktı.

25 yaşındaki son durumuyla ilgili G.Saray'dan açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig’in dokuzuncu haftasındaki Onvo Antalyaspor karşılaşmasında sağ üst arka adalesinde ağrı hisseden ve bugün sponsor hastanemiz Medicana’da yapılan kontrollerinde sağ üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma ve kanama) tespit edilen futbolcumuz Ismail Jakobs’un tedavisine başlanmıştır." denildi.