Fanatik'te yer alan habere göre, Galatasaray, Juventus'un altyapıdan yetiştirdiği 18 yaşındaki forveti Moise Kean'i kiralamak istiyor. Fildişi Sahili asıllı, İtalyan golcü Kean'in gelecekte Avrupa futboluna damga vurması bekleniyor ancak genç yetenek şu ana kadar Juventus'ta aradığı şansı bulabilmiş değil. Bu sezon sadece Şampiyonlar Ligi'ndeki Young Boys maçının son 12 dakikasında görev yapan Kean, Ronaldo, Mandzukic, Dybala gibi dünya yıldızlarının gölgesinde kaldı.

KENDİNİ KANITLAMAK İSTİYOR

İtalyan kaynaklardan gelen bilgilere göre, kulübü Juventus da 18 yaşındaki futbolcunun üst düzey bir takımda oynayıp tecrübe kazanması fikrine çok sıcak bakıyor. Galatasaray'da plan, Kean'i kiralama bedeli ödemeden kadroya katabilmek. Satın alma opsiyonunun elde edilmesi mümkün görünmüyor. Ancak oyuncunun kendisini kanıtlama ihtiyacı, en azından sezonun ikinci yarısı için bir avantaj olarak görülüyor.

GEÇEN SEZON 4 GOL ATTI

Kean, geçen sezon İtalya Serie A'da henüz 17 yaşında 4 gol atmayı başardı, hem de oyuna sonradan girip az süre bulmasına rağmen. 1.83 boyundaki futbolcu, genç yaşına rağmen güçlü bir fiziğe sahip ve savunma arkasına çok etkili koşular yapabiliyor.

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