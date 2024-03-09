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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'dan Kaan Ayhan açıklaması - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'dan Kaan Ayhan açıklaması

        Galatasaray, Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Kaan Ayhan'ın çekilen MR'ında darbe aldığı bölgede yumuşak dokuda hematom tespit edildiğini açıkladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 14:33 Güncelleme: 09.03.2024 - 14:33
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        Galatasaray'dan Kaan Ayhan açıklaması
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        Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray'ın evinde Rizespor ile oynadığı maçta sarı-kırmızılı futbolcu Kaan Ayhan sakatlanıp, müsabakaya devam edememişti. Sarı-kırmızılılar, Kaan'ın durumuyla ilgili açıklama yaptı.

        Galatasaray'ın internet sitesinden konuyla ilgili yapılan paylaşımda, "Kaan Ayhan’ın sponsor hastanemiz Medicana’da çekilen MR’ında darbe aldığı bölgede yumuşak dokuda hematom tespit edilmiş olup futbolcumuzun tedavisine başlanmıştır" denildi.

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