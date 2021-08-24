Galatasaray'dan Kasımpaşa'ya teşekkür

Galatasaray'ın Danimarka'nın Randers takımıyla karşı karşıya geleceği UEFA Avrupa Ligi play-off rövanş maçı, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılacak.

Türk Telekom Stadı'ndaki zemin yenileme çalışmalarının sonlanmamasından dolayı 26 Ağustos Perşembe günü oynanacak karşılaşma Recep Tayyip Erdoğan Stadı'na alındı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Randers ile karşı karşıya geleceğimiz UEFA Avrupa Ligi play-off maçında bize ev sahipliği yapacak olan Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nı kulübümüze tahsis eden, Kasımpaşa Kulübü Başkanı Sayın Turgay Ciner ve kulüp yönetimine en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz." denildi.