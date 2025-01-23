Galatasaray'dan Kocaelispor'a gitti!

Kaleci arayışında olan Kocaelispor, en son Gaziantep FK'da kiralık olarak forma giyen Galatasaraylı kaleci Batuhan Şen ile prensipte anlaştı.

Kocaelispor yaptığı açıklamada, "Galatasaray kalecisi Batuhan Şen ile görüşmemiz bitmiştir. Prensip anlaşmasına varılmıştır. Yarın sağlık kontrolü için şehrimize gelecektir" denildi.

Batuhan Şen, kiralık olarak Gaziantep FK, Fatih Karagümrük, Menemen FK ve 1461 Trabzon FK'nın da formalarını giydi.