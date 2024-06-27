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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'dan LASK ile stratejik partnerlik anlaşması - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'dan LASK ile stratejik partnerlik anlaşması

        Galatasaray, LASK ile stratejik partnerlik için anlaşma sağlandığını duyurdu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 20:32 Güncelleme: 27.06.2024 - 20:32
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        Galatasaray'dan LASK ile anlaşma!
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        Galatasaray, Avusturya’nın LASK kulübüyle stratejik partnerlik anlaşmasına varıldığını açıkladı. Bu anlaşmaya göre hazırlık maçları, turnuvalar, oyuncu izleme gibi konularda iki kulüp arasında iş birliğine gidildiği belirtildi.

        Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        “Galatasaray Futbol A Takımı, iş birliğinin ilk adımı olarak 11 Temmuz - 27 Temmuz arasında LASK'ın ev sahipliğinde düzenlenecek olan Summer Series Upper Austria’nın açılış maçında LASK ile karşı karşıya gelecek. Mücadele 11 Temmuz 2024 tarihinde TSİ 20.30'da Raiffeisen Arena’da oynanacak.

        Summer Series Upper Austria programı ve diğer detaylar yakın zamanda açıklanacak.”

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