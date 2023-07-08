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        Galatasaray'dan Icardi'ye yeni teklif!

        Galatasaray, Mauro Icardi'yi yeniden kadrosuna katmak için tüm imkanlarını seferber etti. PSG ile görüşmelerde son aşamaya gelen sarı-kırmızılılar, Arjantinli yıldıza yaptığı teklifi yükseltti.

        Habertürk
        Giriş: 08.07.2023 - 09:41
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        Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da gündem Mauro Icardi transferi...

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        Sarı-kırmızılılar, geçen sezon attığı 23 golle şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Arjantinli yıldızı yeniden kadrosuna katmak için tüm imkanlarını seferber etmiş durumda. 

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        PSG ile görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılı yönetim, Icardi'yi yıllık ücret konusunda ikna etmeye çalışıyor.

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        Icardi'ye Galatasaray dışında Suudi Arabistan ve İtalya'dan da birçok kulüp talip olurken, gözler 30 yaşındaki yıldızın kararına çevrildi. 

         

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        Transfer için acele etmeyen ve tatilini sürdüren tecrübeli golcü, maaş konusunda istediği rakamlara ulaşılması halinde Galatasaray'a dönmeye sıcak bakıyor.

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        Dev transferi tamamlamak için teklifini yükselten Galatasaray, Arjantinli yıldızın PSG'de kazandığı maaşa yakın bir seviyeye çıktı. 

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        Galatasaray yönetiminin, Icardi'ye yıllık 7.5 milyon euronun yanı sıra bonuslar içeren bir teklif sunduğu öğrenildi.

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        Yaşanan son gelişmeler ışığında Icardi'nin nasıl bir karar vereceği merak konusu oldu.

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