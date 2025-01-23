Galatasaray'da Dinamo Kiev maçındaki puan kaybının yankıları sürüyor. 3-1 öne geçtiği maçtan 3-3'lük beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılılarda yenilen üçüncü gol sonrasında Muslera ıslıklandı.

Son düdükle birlikte saha kenarına gelirken 'Bitti' diyen tecrübeli kaleciye yönetim ve teknik heyet sahip çıktı. Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu soyunma odasının yolunu tutan Muslera'yla bir süre özel görüştü.

Taraftarın tepkisine kırılan Muslera hayal kırıklığı yaşadığını hararetli bir şekilde ifade etti. Sarı-kırmızılı idareciler tepkilere takılıp kalmaması gerektiğini söylerken Okan Buruk'tan da Muslera'ya destek geldi.

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BURUK, MUSLERA İLE GÖRÜŞTÜ Başarılı çalıştırıcı morali bozulan Muslera'yla özel görüşme gerçekleştirdi. Mücadelenin ardından soyunma odasında uzun süren bir toplantı yapıldı. ULTRASLAN'DAN MUSLERA'YA DESTEK HAZIRLIĞI Yönetim ve teknik heyetin dışında Galatasaray taraftar gruplarından Ultraslan'ın da Muslera'ya destek hazırlığında olduğu öğrenildi. İç sahadaki Konyaspor mücadelesi öncesinde tecrübeli kaleciye tezahüratlarla destek olunacak. Tribüne asılacak Muslera pankartları için de hazırlıklar başladı.