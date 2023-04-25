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Galatasaray'dan önemli istatistik: Sadece 1 sezon şampiyonluğu kaptırdı!

Galatasaray, ligde son düzlükte liderlik koltuğunda yer aldığı sezonlarda şampiyonluğu kaptırmıyor. Sarı kırmızılılar, son 7 haftasına zirvede girdiği 15 sezonun 14'ünde mutlu sona ulaşmayı başardı

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  • Galatasaray'dan önemli istatistik: Sadece 1 sezon şampiyonluğu kaptırdı!

    Spor Toto Süper Lig'de 70 puanla liderlik koltuğunda oturan sarı kırmızılılar, kalan 7 maçtan en az kayıpla çıkarak mutlu sona ulaşmayı hedefliyor.
  • Galatasaray'dan önemli istatistik: Sadece 1 sezon şampiyonluğu kaptırdı!

    Galatasaray, bu anlamda lig geneline bakıldığında dikkat çekici bir istatistiğe sahip.
  • Galatasaray'dan önemli istatistik: Sadece 1 sezon şampiyonluğu kaptırdı!

    Sarı kırmızılı ekip, ligde son düzlüğe lider girdiği sezonlarda şampiyonluğu kolay kolay rakiplerine bırakmıyor.
  • Galatasaray'dan önemli istatistik: Sadece 1 sezon şampiyonluğu kaptırdı!

    Galatasaray, son 7 haftasına zirvede girdiği 15 sezonun 14’ünde şampiyon olmayı başardı.
  • Galatasaray'dan önemli istatistik: Sadece 1 sezon şampiyonluğu kaptırdı!

    Sarı kırmızılılar, yalnızca 1985-1986 sezonunda son haftalara lider girmesine karşın zirveyi Beşiktaş'a kaptırmıştı.

     
  • Galatasaray'dan önemli istatistik: Sadece 1 sezon şampiyonluğu kaptırdı!

    Diğer yandan teknik direktör Okan Buruk, ligde en çok puan topladığı sezonu yaşıyor. Vavacars Fatih Karagümrük beraberliği sonrası puanını 70’e yükselten Galatasaray’da tecrübeli çalıştırıcı, kariyer rekorunu kırdı.
  • Galatasaray'dan önemli istatistik: Sadece 1 sezon şampiyonluğu kaptırdı!

    Okan Buruk daha önce, şampiyonluk yaşadığı Medipol Başakşehir ile 69 puan toplamıştı.

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