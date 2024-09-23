Galatasaray'dan Osimhen açıklaması!

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe derbisini 3-1'lik skorla kazanarak moral bulan Galatasaray'ın Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, Victor Osimhen'le ilgili açıklamalarda bulundu.

VİCTOR OSİMHEN AÇIKLAMASI

İbrahim Hatipoğlu'nun sözleri şu şekilde:

"Victor Osimhen, Haziran ayına kadar Galatasaray'ın futbolcusu. Bunu tartışıyor olmak gündemi değiştirmeye yönelik, Osimhen'i izlemenin keyfini bozmaya yönelik iddialar. Oyuncu Galatasaray'a ne kadar bağlı olduğunu her maçta gösteriyor. İnsan mutlu olduğu yerde oynar."

"Sezon sonuna kadar bizimle kontratı var. Galatasaray'a geldiği için çok mutlu. Biz Osimhen ile bundan sonraki sezonlarda nasıl birlikte olur bunu düşünmeliyiz. Devre arasında gidip gitmeyeceğini tartışmaya mahal yok."