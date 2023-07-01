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Galatasaray'dan Rashica kararı

Galatasaray, transferleri 8 Temmuz'da başlayacak Avusturya kampına yetiştirmek için yoğun çaba gösteriyor. Sarı kırmızılılar, geçen sezon kiraladığı Milot Rashica'nın bonservisini de almak istiyor. İşte detaylar

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  • Galatasaray'dan Rashica kararı

    Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılılar, eksik gördüğü bölgeleri güçlendirmek için arayışlarını sürdürüyor.
  • Galatasaray'dan Rashica kararı

    TRT Spor'un haberine göre; Galatasaray, 8 Temmuz'da başlayacak Avusturya kampından önce 2-3 transferi tamamlamayı hedefliyor. Yönetim, gelecek oyuncuların adaptasyon sürecini hızlıca atlatıp takıma alışmasını istiyor.
  • Galatasaray'dan Rashica kararı

    Geçen sezon başında Mauro Icardi ve Milot Rashica'yı kiralayan Galatasaray, bu oyuncularla yola devam etmeyi planlıyor. Sarı kırmızılılar, iki futbolcunun da bonservisini almak için yoğun çaba harcıyor.
  • Galatasaray'dan Rashica kararı

    Rashica için Norwich ile pazarlıklarını sürdüren Galatasaray, henüz olumlu bir sonuç alamadı. İngiliz ekibi, 27 yaşındaki futbolcu için yüksek bir bonservis bedeli talep ediyor.
  • Galatasaray'dan Rashica kararı

    Sarı kırmızılılar ise Kosovalı futbolcunun transferi için 6 milyon avro ayırmış durumda... Galatasaray'da Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, geçtiğimiz günlerde İngiltere'ye giderek Norwich kulübüyle bir görüşme gerçekleştirdi.
  • Galatasaray'dan Rashica kararı

    Pazarlıklardan istediği sonucu alması durumunda sarı kırmızılı ekip, Rashica'yı yeniden kadrosuna katacak. Milot Rashica, geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 30 maça çıktı.
  • Galatasaray'dan Rashica kararı

    5 kez fileleri havalandıran 27 yaşındaki futbolcu, takım arkadaşlarına ise 6 gol pası verdi.

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