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        Galatasaray'dan rekor performans!

        Beşiktaş karşısında derbiyi kazanan ve liderlik koltuğunu koruyan Galatasaray, 28. haftalar itibarıyla en çok puan toplayan takım oldu ve rekor kırdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.03.2024 - 21:24 Güncelleme: 03.03.2024 - 21:24
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        Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş'a karşı derbiyi tek golle kazanan Galatasaray, Süper Lig tarihinin en başarılı performansını sergilemiş oldu.

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        Geride kalan 28 maçta 24 galibiyet ve 3 beraberlik alıp sadece Hatayspor'a yenilen Sarı-Kırmızılılar, toplam 75 puana ulaştı.

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        Galatasaray, lig tarihinde 28. haftalar itibarıyla en çok puan toplayan takım oldu ve lig rekorunu kırdı.

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        Sarı kırmızılılar, ayrıca Beşiktaş'a karşı da yenilenen Tüpraş Stadı'nda ilk kez kazanmış oldu.

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