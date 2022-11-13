Bu maçlarda Fraport TAV Antalyaspor, HangiKredi Ümraniyespor, Kasımpaşa, VavaCars Fatih Karagümrük ve Medipol Başakşehir'i yenen sarı-kırmızılı takım, Trabzonspor ve Adana Demirspor ile berabere kaldı, Yukatel Kayserispor'a mağlup oldu.