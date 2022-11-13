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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Galatasaray'dan son 17 yılın en iyi deplasman performansı!

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Başakşehir'i deplasmanda 7-0 mağlup eden Galatasaray, lider Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 2'ye indirerek Dünya Kupası arasına moralli girdi. Sarı-kırmızılılar, bu sezon dış sahadaki başarısıyla ise 2005-2006 sezonundan sonra en iyi deplasman performansına imza attı.

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  • DEPLASMAN FATİHİ | Galatasaray'dan son 17 yılın en iyi deplasman performansı! - Son dakika GS spor haberleri

    Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında konuk olduğu Medipol Başakşehir'i 7-0 yenerek 2022 Dünya Kupası arasına ikinci sırada giren Galatasaray, deplasmanda son yıllardaki en başarılı performansını sergiliyor.
  • DEPLASMAN FATİHİ | Galatasaray'dan son 17 yılın en iyi deplasman performansı! - Son dakika GS spor haberleri

    Ligin geride kalan bölümünde konuk olarak çıktığı maçlarda 17 puan toplayan sarı-kırmızılı takım, deplasmanda 8. haftalar itibarıyla son 17 sezonun en iyi performansını ortaya koydu.
  • DEPLASMAN FATİHİ | Galatasaray'dan son 17 yılın en iyi deplasman performansı! - Son dakika GS spor haberleri

    Galatasaray, ligde bu sezon deplasmanda oynadığı karşılaşmalarda 5 galibiyet, 2 beraberlik ve bir mağlubiyet yaşadı.
  • DEPLASMAN FATİHİ | Galatasaray'dan son 17 yılın en iyi deplasman performansı! - Son dakika GS spor haberleri

    Bu maçlarda Fraport TAV Antalyaspor, HangiKredi Ümraniyespor, Kasımpaşa, VavaCars Fatih Karagümrük ve Medipol Başakşehir'i yenen sarı-kırmızılı takım, Trabzonspor ve Adana Demirspor ile berabere kaldı, Yukatel Kayserispor'a mağlup oldu.
  • DEPLASMAN FATİHİ | Galatasaray'dan son 17 yılın en iyi deplasman performansı! - Son dakika GS spor haberleri

    Galatasaray, 8. haftalar itibarıyla bu sezondan önce deplasmanda en fazla puana 2005-2006'da ulaştı. Sarı-kırmızılılar, o sezon 6 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyet sonucunda 19 puan topladı.
  • DEPLASMAN FATİHİ | Galatasaray'dan son 17 yılın en iyi deplasman performansı! - Son dakika GS spor haberleri

    ŞİMDİDEN GEÇEN SEZONU GEÇTİ

    Süper Lig'de bu sezon deplasmanda çıktığı 8 maçın 5'ini kazanan Galatasaray, şimdiden geçen sezonun tamamından fazla galibiyete elde etti.
  • DEPLASMAN FATİHİ | Galatasaray'dan son 17 yılın en iyi deplasman performansı! - Son dakika GS spor haberleri

    Sarı-kırmızılı takım, geçen sezon deplasmanda oynadığı 19 maçın sadece 4'ünü kazanırken, 7'inde berabere kaldı, 8'inden ise sahadan eli boş döndü.
  • DEPLASMAN FATİHİ | Galatasaray'dan son 17 yılın en iyi deplasman performansı! - Son dakika GS spor haberleri

    8 MAÇIN 6'SINDA KALESİNİ GOLE KAPATTI

    Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon konuk olarak çıktığı 8 müsabakanın 6'ında kalesini gole kapatmayı başarırken, sadece 4 gol yedi.
  • DEPLASMAN FATİHİ | Galatasaray'dan son 17 yılın en iyi deplasman performansı! - Son dakika GS spor haberleri

    Deplasmanda oynadığı Fraport TAV Antalyaspor, HangiKredi Ümraniyespor, Trabzonspor, Adana Demirspor, VavaCars Fatih Karagümrük ve Medipol Başakşehir maçlarında rakiplerine gol şansı vermeyen sarı-kırmızılı takım, Kasımpaşa ve Yukatel Kayserispor müsabakalarında ise ikişer kez topu filelerinden çıkardı.
  • DEPLASMAN FATİHİ | Galatasaray'dan son 17 yılın en iyi deplasman performansı! - Son dakika GS spor haberleri

    SAHASINDAKİ 5 MAÇTA 10 PUAN TOPLADI

    Galatasaray, Süper Lig'de sezonun geride kalan bölümünde sahasında 5 maç oynadı.
  • DEPLASMAN FATİHİ | Galatasaray'dan son 17 yılın en iyi deplasman performansı! - Son dakika GS spor haberleri

    Nef Stadı'ndaki maçlarda 3 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyet yaşayan sarı-kırmızılı takım, hanesine 10 puan yazdırdı.
  • DEPLASMAN FATİHİ | Galatasaray'dan son 17 yılın en iyi deplasman performansı! - Son dakika GS spor haberleri
  • DEPLASMAN FATİHİ | Galatasaray'dan son 17 yılın en iyi deplasman performansı! - Son dakika GS spor haberleri
  • DEPLASMAN FATİHİ | Galatasaray'dan son 17 yılın en iyi deplasman performansı! - Son dakika GS spor haberleri
  • DEPLASMAN FATİHİ | Galatasaray'dan son 17 yılın en iyi deplasman performansı! - Son dakika GS spor haberleri
  • DEPLASMAN FATİHİ | Galatasaray'dan son 17 yılın en iyi deplasman performansı! - Son dakika GS spor haberleri
  • DEPLASMAN FATİHİ | Galatasaray'dan son 17 yılın en iyi deplasman performansı! - Son dakika GS spor haberleri

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