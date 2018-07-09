Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, bir imzayı daha attırmaya yakın! Yuto Nagatomo ve iç transferde Ryan Donk'a imza attıran Galatasaray, bonservisi Everton'da bulunan Henry Onyekuru'yu İstanbul'a getirdi!
Milliyet'te yer alan habere göre 21 yaşındaki Nijeryalı oyuncu İstanbul'a gelerek Galatasaraylılar için sağlık kontrolünden geçti ve transfer, son noktaya geldi!
Geçen sezon Belçika ekiplerinden KAS Eupen'de forma giyen ve Everton'a transfer olan Nijeryalı oyuncu, daha sonra Anderlecht'e kiralandı. Anderlecht formasıyla 28 maça çıkan genç yıldız 10 gol kaydetti.
21 yaşındaki yıldız, orta sahanın sol kanadında ofansif olarak görev yapıyor. Onyekuru'nun piyasa değeri ise 10 milyon Euro olarak gösteriliyor.
BREZİLYA SEFERİNDE HEDEF ROMERO!
Akşam'ın haberine göre İsviçre kampı öncesi Rusya’ya çıkarma yapan Fatih Terim’in pek çok önemli menajer, yönetici ve teknik adamla görüştüğü ortaya çıktı. Bunlardan biri de Corinthians Başkanı de Andrade’ydi.
Terim, Paraguaylı kanat oyuncusu Angel Romero’yu çok beğendiğini söyledi. Brezilya ekibinin başkanı ise Paraguaylı’dan kendilerinin de büyük beklentileri olduğunu anlattı.
2019’a kadar sözleşmesi bulunan futbolcunun kiralanması mümkün görünmüyor. Çünkü kiralama bitimi boşa çıkacak. Ancak Corinthians, Romero’yla mukavele yenileme görüşmeleri yapıyor. Eğer her şey yolunda giderse oyuncuyu 1 yıl Galatasaray’a kiralayabilirler.
BADOU NDIAYE İLE SIKI PAZARLIK!
Teknik direktör Fatih Terim, Fernando’nun yanına Şampiyonlar Ligi seviyesinde isim istiyor. Sadece Donk ile koca sezonun geçmeyeceğini düşünüyor. İmparator’un aklındaki 1 numaralı aday ise Badou Ndiaye. Devre arasında Stoke City’ye transfer olan ve Fatih hoca yönetiminde sadece 2 maça çıkan Ndiaye konusunda haftalardır görüşmeler sürüyor.
Fanatik'in haberine göre Kulübü küme düştüğü için Ndiaye ayrılacak. Senegalli futbolcu, kiralık olarak yeniden Galatasaray forması giymeye de sıcak bakıyor. Ancak yıldız ismin maliyeti bu transfere engel oluyor.
SON ÜCRETİ ÖNERİLDİ
Başkan Mustafa Cengiz, “Ndiaye kulübünde 3.5 milyon Euro alıyor. Bu parayı biz veremeyiz. Nokta” diyerek başarılı orta sahaya indirim mesajı gönderirken, gözler şimdi Ndiaye’de. Yönetim, rakamı aşağa çekmek için uğraş veriyor.
Hedef, Osmanlıspor’dan Galatasaray’a geldiğinde 2 milyon 750 bin Euro’ya anlaşılan Ndiaye ile yeniden bu rakam üzerinden el sıkışmak. Cim Bom, kiralama bedeli olarak da Stoke City’ye 2 milyon Euro ücret vermeye hazır.
"DEMBELE'Yİ İSTER MİSİNİZ?"
Fotomaç'ın haberine göre bir yandan ayağını yorganına göre uzatması, bir yandan da UEFA Şampiyonlar Ligi'nde varlık göstermek için güçlü bir kadro kurması gereken Galatasaray'ın gündemine sürpriz bir isim girdi. Yana döne 8 numara arayan sarı-kırmızılı ekibe menajerler, Dünya Kupası'nda dikkat çeken Belçika Milli Takımı'nın yıldızlarından Mousa Dembele'yi önerdi.
Tottenham menajeri Pochettino'nun 30 yaşındaki oyuncuyu gözden çıkardığını ve doğru bir teklifle sarı-kırmızılı formayı giyebileceğini ilettiler. Yönetim ise haftada 80 bin sterlin yılda ise 4.1 milyon sterlin kazanan Belçikalı yıldızın yıllık maliyetini karşılasalar bile Tottenham'ın istediği bonservis bedelini karşılamalarının imkansız olduğunu iletti.
Dembele ismini sunan menajerlere, "Kiralık olarak getirebilirseniz görüşebiliriz" denildi. Şimdi gözler Dembele ve Tottenham'dan gelecek yanıta çevrildi. Dembele, top sürme ve sahip olma özellikleri nedeniyle Avrupa'nın en iyi box to box orta sahalarından biri olarak kabul edilmektedir.
2012 yılında The Guardian'ın en iyi 100 güncel futbolcu listesinde yer almayı başaran Dembele, o yılın ağustos ayında 19 milyon Euro karşılığında Tottenham'a transfer oldu. 30 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi bu sezon sonunda bitiyor. Profesyone futbol kariyerine ülkesinin Germinal Beerschot kulübünde başlayan Dembele, kulübüyle ilk maçına 16 yaşında çıktı.
2005'te, Eredivisie ekiplerinden Willem II'a transfer oldu. Daha sonra Alkmaar ve ardından Fulham'a transfer oldu. Burada gösterdiği performansla 2012-13 yılında Tottenham'a katılan Dembele, o günden bu yana Londra ekibinde forma giyiyor.
DIVOCK ORIGI ATAĞI!
Takvim'in haberine göre Galatasaray forvet transferi için atağa kalktı. Sarı- Kırmızılı yönetim bir süredir gündemlerinde olan Liverpool'un Belçikalı futbolcusu Origi için İngiliz kulübüyle görüşme yapacak.
Geçtiğimiz sezonu Wolfsburg'da kiralık olarak geçiren Origi Alman takımında 36 maçta fileleri 7 kez sarstı. Liverpool'un yeni sezonda takımda düşünmediği Kenya asıllı Belçikalı futbolcunun bonservisiyle alınmasının planlandığı gelen bilgiler arasında yer alıyor. Origi'nin Liverpool ile 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
MANCHESTER CITY KABUL ETMEDİ!
Fotomaç'ın haberine göre Fatih Terim'in "İnşallah olur" dediği Denayer için henüz yol alınamadı. Manchester City, Galatasaray'ın yaptığı kiralık teklifi, "Denayer için en iyi rakamı verene satacağız. Şu anda fiyat topluyoruz. Bir teklifiniz olacaksa dinlemeye hazırız" mesajı ile geri çevirdi.
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