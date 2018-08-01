Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor... Yeni golcü için geri sayıma geçen Sarı-Kırmızılılar'ın yıldızlarına da yurt dışından önemli teklifler geliyor
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KJAER SAVAŞI
Galatasaray'ın uzun bir süredir gözlem altında tuttuğu Simon Kjaer, Sevilla'da gözden çıkarıldı. İspanyol kulübünün tapusuyla veya kiralık olarak gönderme kararı almasının ardından flaş gelişmeler yaşanmaya başladı.
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FENER DE İŞİN İÇİNE GİRDİ
Sevilla'nın aldığı sürpriz karar sonrası Fenerbahçe de bir anda işin içini girdi... Stoper arayan Sarı-Lacivertliler, eski yıldızının transferi konusunda temaslara start verdi.
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RESMİ GÖRÜŞME OLDU
Ancak ezeli rakiplerin Simon Kjaer transferinde çok ciddi bir rakibi var... İtalyan devi Milan da yıldız futbolcuya resmen talip oldu. Hatta dün Sevilla ile bir görüşme gerçekleşti.
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KİRALAMAYA SICAK BAKIYORLAR
İspanyol kulübünün 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Kjaer için 8 milyon Euro bonservis ücreti belirlediği öğrenildi. Sevilla'nın kiralama tekliflerine de olumlu yaklaştığı gelen bilgiler arasında.
(Takvim)
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ONYEKURU'DA SON DURUM
Cim Bom’dan Henry Onyekuru’ya vize yok... İspanyol kulübü Valencia, Everton’la görüşerek genç yıldızın Galatasaray’la olan kiralık kontratını iptal ettirip bonservisini almak istediğini iletti.
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Şu an için Sarı- Kırmızılılar’a gelen bir bildiri olmadığı öğrenildi.
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Ancak Onyekuru’nun, “İlginç bir transfer olabilir” yönündeki sözleri kafa karıştırdı.
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Galatasaray Yönetimi, kontrattaki haklarından yola çıkarak, böyle bir iptal durumu gerçekleşmesi halinde, Valencia’dan 5 milyon Euro tazminat, Everton’dan da 850 bin Euro olan kiralama bedelinin tamamını talep etmeyi planlıyor.
(Fanatik)
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PORTEKİZ'DEN MAICON'A 8 MİLYON EURO
Bir yandan dış transferde temaslarda bulunan Galatasaray, diğer taraftan iç transferle de mücadele ediyor.
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Portekiz medyası, dün Sarı-kırmızılı ekibin tecrübeli stoperi Maicon’la ilgili flaş bir iddia ortaya attı.
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Sporting Lizbon ve Braga kulüplerinin, Brezilyalı savunmacıyı transfer etmek istediği öne sürüldü. Hatta Lizbon’un 8 milyon Euro bonservis bedelini gözden çıkardığı belirtildi.
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Galatasaray’ın Maicon’a böyle bir teklif gelmesi durumunda bunu kabul etmesine kesin gözüyle bakılıyor.
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Yıllık ücreti 2.2 milyon Euro Sarı-Kırmızılılar’ın stoper arayışı da Maicon’un durumundan bağımsız olarak devam ediyor.
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Galatasaray geçen sezon başında Maicon’u Sao Paulo’dan 7.5 milyon Euro’ya transfer etmişti. 29 yaşındaki stopere yıllık 2.2 milyon Euro garanti ücret ödeniyor.
(Fanatik)
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ANDRE SILVA'DA FARK 1 MİLYON EURO
Andre Silva transferinde önemli gelişmeler yaşanıyor... Sarı- Kırmızılılar’ın bir süredir kiralık olarak kadrosuna katmaya çalıştığı Portekizli futbolcu için Milan’la anlaşma sağlanırken, oyuncuyla yıllık ücret pazarlığı devam ediyordu.
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İtalyan kulübü şu sıralarda Juventus’tan Higuain’i transfer etmeye hazırlanıyor. Eğer bu operasyon gerçekleşirse, Andre Silva tamamen gözden çıkarılacak.
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1 milyon Euro’luk fark Milan’ın 22 yaşındaki futbolcuyla görüşerek Galatasaray’ın teklifini kabul etmesi konusunda teşvikte bulunacağı öğrenildi.
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Hatta Kırmızı- Siyahlılar’ın, genç yıldızın maaşının bir bölümünü karşılaması da gündemde. Galatasaray, 4 milyon Euro talep eden genç yeteneğe 3 milyon Euro önermişti.
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Milan’ın aradaki farkı karşılaması halinde tarafların anlaşmasına kesin gözüyle bakılıyor.
(Fanatik)
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YENİ HEDEF GARAY
Benedikt Höwedes’i Lokomotif Moskova’nın kapmasından sonra Galatasaray yönetimi stoper transferi için bir kez daha kolları sıvadı... Valencia’nın Arjantinli stoperi Ezequiel Garay’ı kiralamak için temas kurdu. Paulista, Diakhaby ve Murillo’nun arkasında bir an da 4’üncü isim durumuna düşen Arjantinli stoperin ilk etapta menajeri Jorge Mendes’le temas kuruldu. Garay’ın takımdan ayrılmayı düşünmesi durumunda Valencia’ya kiralama teklifi yapılması planlanıyor.
(Fotospor)
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MAICON İÇİN TAKAS TEKLİFİ
Sporting’ten Galatasaray’a Maicon için teklif geldi… Geldi gelmesine de Portekizliler para ödemek yerine takas teklifinde bulundu. Radoslav Petrovic, Wendel, Bruno Cesar, Mane, Doumbia ve Castaignos’tan bir veya ikisine karşılık sambacıyı istediler.
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Galatasaray yönetimi ise 5 milyon Euro satış rakamı belirlediği Maicon için sadece takas teklifini kabul etmedi.
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Galatasaray'ın Castaignos ve para karşılığında Sporting'e Maicon transferi için onay verdiği bildirildi. Portekiz kulübünün vereceği cevap, transferde belirleyeci olacak.
(Fotospor)
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GOMIS İÇİN DUDAK UÇUKLATAN TEKLİF
Galatasaray'da kalıp kalmayacağı henüz netlik kazanmayan Bafetimbi Gomis'e Suudi Arabistan'dan uçuk bir teklif geldi.
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Suudi Arabistan Kulübü Al Riyad'ın, Galatasaray'a Bafetimbi Gomis'in bonservisi için 7.5 milyon Euro teklif etti. Gomis'e ise yıllık 10 milyon Euro'luk bir sözleşme teklifi yapıldı.
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Al Riyad'ın, Galatasaray'a bu teklifi Pazartesi günü yaptığı ve bu haftaiçinde transferi bitirmeyi hedeflediği bildirildi.
(Fotospor)
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DE LAURENTIIS: HER ŞEY OLABİLİR
Teknik direktör Fatih Terim'in çok istediği ve transferi için bizzat devreye girdiği Marko Rog konusunda çarpıcı gelişmeler yaşanıyor.
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Napoli Başkanı Aureilo de Laurentiis, 23 yaşındaki orta saha oyuncusuna teklif geldiğini açıkladı.
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İtalyan başkan, "Ancak bize önerilen rakam düşüktü. Eğer rakam artırılırsa onu gönderebiliriz. Transferde asla 'asla' dememeli. Her şey olabilir" diyerek Marko Rog için Galatasaray seçeneğinin hala geçerli olduğunu ifade etti.
(Fotomaç)
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ABEL HERNANDEZ SAĞLIK KONTROLÜNÜ GEÇEMEDİ
Galatasaray’ın Henry Onyekuru transferi gibi sessiz sedasız Abel Hernandez’i transfer etmesinin önüne sağlık raporlarının geçtiği ortaya çıktı. Sarı-kırmızılıların Uruguaylının Hull City’den aldıkları sağlık raporlarının yanı sıra oyuncuyu da İsviçre’de sağlık kontrollerine soktuklarını ama testi geçemediği için transferden vazgeçtikleri bildirildi.
(Fotospor)
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GALATASARAY'IN NDIAYE PLANI
Şampiyonlar Ligi için orta saha takviyesine öncelik veren Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, hazırlık maçlarında Donk, Selçuk, Belhanda ve Feghouli'yi merkezde denedi. Ancak istediği verimi alamadığı için Ndiaye'yi takımda görmek istediğini bir kez daha yönetime iletti.
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Orta sahadaki tek bankosu Fernando olan tecrübeli hoca, Senegalli yıldızın mutlaka transfer edilmesini talep etti. Ndiaye'ye 3 milyon Euro bütçe ayıran sarı-kırmızılılar Premier Lig'de transfer döneminin kapanış tarihi olan 9 Ağustos'a kadar bekleyecek. Ndiaye bu tarihe kadar Ada'dan kulüp bulamazsa Aslan, bir yıllık kiralama formülü için Stoke City ile masaya oturacak. 27 yaşındaki futbolcunun da Fatih Terim'le tekrar çalışmaya sıcak baktığı ve sarı-kırmızılı takıma dönmek istediği belirtiliyor.
(Fotomaç)
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ANDERLECHT, DENAYER'DAN VAZGEÇTİ
Anderlecht, Galatasaray'ın istediği Denayer'la ilgilenmediklerini açıkladı. Belçikalı stoperin, Anderlecht'e gideceği iddialarına karşılık sportif direktör Luce Devroe, "Denayer, Anderlecht için bir seçenek değil. 24 ve 28 yaşları arasında birilerini arıyoruz" dedi.
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