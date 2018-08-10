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Saffet Balkan, "Galatasaray'ın Kara'ya ilgisi olduğunu duyduk biz de. Şu anda resmi bir teklif almadık ancak böyle bir şey gelirse Kara bunu değerlendirir çünkü Galatasaray gibi büyük bir takımla Şampiyonlar Liginde oynamak ister." dedi.