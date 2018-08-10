Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri (10 Ağustos 2018)
10.08.2018 - 10:58 | Güncelleme:
Galatasaray'da transfer gündemi hareketlendi. Sarı-Kırmızılılar stoper bölgesi için rotasını Barcelona'ya çevirdi. Emre Akbaba'da önemli gelişmeler yaşanıyor. Kara Mbodji için önemli açıklama. Scarpa ve Bolasie'de iddiaları... Maicon'a sürpriz talip... Detaylar haberimizde
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Savunma hattının sınıfta kaldığı bir hazırlık dönemini geride bırakan G.Saray'da transferde öncelik savunmaya verildi. Eski oyuncusu Denayer'i tekrar kiralamak isteyen sarı-kırmızılı kulüp, M. City'den gelen "10 milyon euro'ya satmak istiyoruz'' cevabı sonrasında B Planı'nı devreye soktu.
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G.Saray'ın Barcelona'nın 22 yaşındaki genç stoperi Marlon için girişimde bulunduğu ortaya çıktı. Barcelona Genel Sekreteri Abidal'la temasa geçen yetkililer Marlon'u kiralamak istediklerini bildirdiler.
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Marlon, "Dışarıdan alacağımız zaman takımın yaş ortalamasını aşağıya çekmek zorundayız'' açıklamasını yapan Fatih Terim'in transfer kriterine de uyuyor. (Sabah)
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MBODJİ GELMEK İSTİYOR
Galatasaray'ın transfer listesine giren Anderlecht'in stoperi Kara Mbodj hakkında menajeri Saffet Balkan çarpıcı açıklamalar yaptı.
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Saffet Balkan, "Galatasaray'ın Kara'ya ilgisi olduğunu duyduk biz de. Şu anda resmi bir teklif almadık ancak böyle bir şey gelirse Kara bunu değerlendirir çünkü Galatasaray gibi büyük bir takımla Şampiyonlar Liginde oynamak ister." dedi.
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Anderlecht ile 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan Senegalli oyuncu için kulübü 8 milyon euro bonservis bedeli istiyor.
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EMRE İÇİN KIRAN KIRANA
Emre Akbaba - Galatasaray flörtünde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-Kırmızılı formayı giymek için Başakşehir’in teklifini reddeden yıldız orta saha oyuncusunun transferinde, Abdurrahim Albayrak yeniden devrede. Galatasaray İkinci Başkanı, Alanyaspor ile kıran kırana pazarlıkları sürdürüyor.
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Güney ekibi, 5 milyon Euro isteğinde 1 milyon Euro’luk indirim yaparken, beklemeye geçti. Cim Bom’un ise son olarak 3 milyon Euro önerdiği ve maksimum 3.5 milyon Euro’ya çıkacağı öğrenildi.
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Emre’nin ısrarlı bir şekilde Galatasaray’ı istemesi, yönetimin elini güçlendiriyor. Fatih Terim de bu transferin bitmesini dört gözle bekliyor. (Fanatik)
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SCARPA İDDİASI
31 Ağustos’a kadar transfer çalışmalarına devam edecek olan Galatasaray’ın radarına sürpriz bir isim girdi: Gustavo Scarpa...
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Kariyeri boyunca hep Brezilya kulüplerinde forma giyen 24 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusunun bonservisi Palmeiras’ta.
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Brezilya basınına göre Galatasaray, Scarpa için nabız yokluyor. Piyasa değeri 9 milyon Euro olarak gösterilen Sambacı, Brezilya Milli Takımı’nda da 1 kez forma giydi.
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Orta sahanın merkezinde ve kanatlarda görev yapabilen Scarpa, 2018’de 6 karşılaşmada forma giydi. Scarpa’nın İtalya pasaportu da bulunuyor. (Fanatik)
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BOLASİE GÜNDEMDE
Galatasaray transferde sessiz ve derinden ilerleyişini sürdürürken Barış Özbek, Everton'dan Yannick Bolasie'nin sarı-kırmızılı ekibin gündeminde olduğunu söyledi.
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Futbolu bırakan ve teknik adamlık için kolları sıvayan Barış, G.Saray'ın bu sezon çok fazla maç yapacağını ve takviye yapmasının şart olduğunu kaydetti. Menajer arkadaşları olduğunu belirten eski futbolcu, "G.Saray'ın Yannick Bolasie için ciddi olduğunu duydum. Kiralık olarak gelmesi yüksek bir olasılık" diye konuştu.
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Kanatlarda ve forvette görev yapan Yannick, geçen sezon Everton'da fazla forma şansı bulamamıştı. (Fotomaç)
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NİANG YATTI!
Forvet arayan Galatasaray'a bir kötü haber de Niang'tan geldi...
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TuttoSport, Torino'nun Nice ve Granada ile beraber G.Saray'ın yaptığı kiralama teklifine sıcak bakmadığı, Sampdoria ile Bordeaux'nun tekliflerini de düşük bulduğunu iddia etti.
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MAİCON'A ÜLKESİNDEN TALİP
Maicon'a Brezilya'dan talip çıktı. Brezilyalı stoper için Flamengo'nun istekli olduğu ve bu transferi bitirmek istediği vurgulandı. Oyuncunun menajeriyle Flamengo arasında görüşmelerin devam ettiği, Maicon'un da ülkesine yeniden dönmeye sıcak bakabileceği kaydedildi.
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Flamengo'nun 5 milyon euro'yu gözden çıkardığı belirtilirken Galatasaray'ın 7.5 milyon euro'dan aşağıya transfer onay vermeyi düşünmediği öğrenildi. (Fotomaç)
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SERDAR'DAN ADA'YA RET!
Galatasaray'ın milli stoperi Serdar Aziz'i İngiltere Championship ekiplerinden Stoke City'nin kadrosuna katmak için teklif getirdiği ancak olumlu yanıt alamadığı ortaya çıktı.
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27 yaşındaki futbolcu kendisine gelen cazip teklife karşın Galatasaray'da kalmak istediğini bildirdi ve böylece bu transfer gerçekleşmedi. İngilizlerin Serdar'a yıllık 2.8 milyon eurodan 4 senelik sözleşme önerdiği belirtildi.
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Galatasaray'da Serdar Aziz'le İtalyan devi Inter de ilgilenmiş ama transfer gerçekleşmemişti. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde sergileyeceği performansa göre önümüzdeki yaz döneminde de Serdar Aziz'in transferin gözde isimlerinden biri olabileceği belirtiliyor.
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Teknik direktör Fatih Terim'in vazgeçilmezleri arasında olan Serdar Aziz, geçen sezonun ikinci yarısında başarılı bir görüntü çizmişti. Bu yaz hazırlık kampında sakatlığı yüzünden takımla yeterli şekilde çalışma imkanı bulamayan Serdar Aziz, sadece AEK'ya karşı forma giymişti. (Milliyet)
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