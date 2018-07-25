GOMİS ŞOKE ETTİ!
Galatasaray ile Bafetimbi Gomis arasındaki ipler iyice gerildi. Sezon biter bitmez mevcut sözleşmesine zam isteyen ancak talebi kabul edilmeyince İsviçre kampında bu yüzden mutsuz görünen Fransız forvetin, 2 sene için sarı-kırmızılılardan net 9 milyon euro istediği belirlendi. Geçen sezon elde edilen şampiyonlukta attığı 29 golle önemli payı olan 33 yaşındaki golcü futbolcunun 3 milyon 350 bin euroluk net ücretinin 4.5 milyon euroya çıkarılmasını istediği belirtildi.
Sarı-kırmızılı yöneticiler bunun üzerine geçtiğimiz günlerde futbolcunun menajeri Etinne Mendy ile temas kurarak, “Madem Çin’den, Arabistan’tan çok iyi teklifler alıyor. Gomis bunları değerlendirmekte özgür. Ama bu teklifler neden bize de gelmiyor?” çıkışını yapmıştı. Bu durum Galatasaray cephesinde Gomis’e ücret konusunda kesinlikle taviz verilmeyeceği şeklinde yorumlanmıştı. İsviçre’de mutsuz ve isteksiz görünen Gomis’in nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu.
Galatasaray’a transfer olurken 3 milyon 350 bin euroluk garanti ücretinin yanı sıra imza parası olarak 2.5 milyon euro alan Gomis, şampiyonluk primi olarak ise 200 bin euroyu cebine koymuştu. Gomis ayrıca puan primi olarak da 375 bin euro kazanmıştı. Bu ağır fatura karşısında yeni bir zammı uygun bulmayan sarı-kırmızılılar Gomis’e teklif gelmesi halinde satma kararı aldı. Satış için belirlenen rakamın 10 milyon euro olduğu aktarıldı. (Milliyet)
GERVİNHO CİMBOM'U İSTİYOR
Çin'in Hebei China Fortune takımından ayrılacak olan Gervinho için Fransa'dan çarpıcı haberler geldi 31 yaşındaki forvetin G.Saray'ın yanı sıra Marsilya'dan da teklif aldığı ancak Didier Drogba'nın Fatih Terim'le ilgili övgü dolu sözlerinden çok etkilendiği için ilk tercihinin Cimbom olduğu belirtildi. Fildişili yıldızın menajeri de isim vermeden, bazı Türk kulüpleriyle görüşeceklerini söyledi.
STOPER ADAYLARI SCHALKE'DEN
Galatasaray'da savunma alarmı... Serdar Aziz'in kronik sakatlıkları, Maicon ve Ahmet Çalık'ın ise istenilen seviyede olmaması teknik direktör Fatih Terim'i düşündürürken sarı-kırmızılı yönetim, takviye için çalışmalarını sürdürüyor. Tecrübeli hoca, Benedikt Höwedes'i kiralamasını talep etmişti. Ancak Galatasaray'ın, Schalke ile bir başka oyuncusu Johannes Geis için de temas halinde olduğu iddia edildi. Teknik direktör Tedesco'nun geçen sezon Juventus'ta kiralık oynayan Höwedes'in yanı sıra Sevilla'da kiralık oynayan Geis'i de takımda istemediği belirtildi.
Sky Sports'tan Dirk Schlarmann ise Galatasaray'ın sadece Höwedes için değil Geis için de teklif yaptığını açıkladı. 24 yaşındaki Alman yıldızın, stoper, ön libero ve 8 numara olarak oynayabilmesinin Fatih Terim'i cezbettiği ve Cimbom'un iki oyuncudan birisini mutlaka almak istediği bildirildi. İki oyuncunun da cazip bir teklife 'Hayır' demeyeceği de bildirildi.
KAGAWA YARIŞI
Geçen sezon kıran kırana bir şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray ve Beşiktaş bu kez transferde karşı karşıya geldi... Ezeli rakipler, Borussia Dortmund formasını giyen Shinji Kagawa'yı gözüne kestirdi. Hem Galatasaray hem de Beşiktaş, Japon futbolcu için resmen devreye girmiş durumda. Alınan bilgilere göre Galatasaray, Younes Belhanda'ya göz koyan Borussia Dortmund'tan Kagawa'yı isteyecek. Sarı- Kırmızılılar resmi teklif gelir gelmez takas formülünü masaya yatıracak.
Japon yıldızın milli takımdan arkadaşı olan Yuto Nagatomo'nun da transfer için devrede olduğu belirtiliyor. Nagatomo'nun vatandaşına sürekli Galatasaray ve İstanbul'u anlattığı ifade ediliyor. Talisca'nın ayrılığının ardından uzun süredir 10 numara arayan Beşiktaş da Kagawa'nın menajeriyle temasa geçti. Siyah-Beyazlılar'ın kısa sürede Dortmund kulübüyle de görüşeceği ifade ediliyor. 2012 yılında Dortmund'dan Manchester United'a giden yıldız oyuncu, 2014 yılında Dortmund'a geri döndü Manchester United'da çıktığı 57 maçta 6 gol 10 asist yapan Kagawa, Dortmund formasıyla geçirdiği sezonlarda ise 212 maçta 60 gol 54 asistlik performans gösterdi. Geçen sezon Borussia Dortmund formasıyla 27 maça çıkan Shinji Kagawa 6 gol ve 7 asistlik performans sergileyerek 13 gole katkıda bulundu.
MINA'DA YENİ GELİŞME
Barcelona yönetimi, Yerry Mina'yı satmayı düşünmediklerini Everton'a iletti. Bu durum Galatasaray'ı heyecanlandırırken, İspanya'dan heveslendiren bir gelişme yaşandı: Mina, Barcelona'nın ABD kampı kadrosuna alınmadı. Fatih Terim, Kolombiyalı oyuncu için "Dünya Kupası'nda beğendiğim oyunculardan bir tanesi stoper Yerry Mina. Açıkçası, onunla ilgilendiğimiz de doğrudur" ifadesini kullanmıştı.
SÜRPRİZ GOLCÜ
Henry Onyekuru'yu kiralamayı başaran Galatasaray'ın bir başka sürpriz ismin daha peşinde koştuğu ortaya çıktı: Kasper Dolberg. Geçen sezon Ajax formasıyla beklentileri karşılayamayan Danimarkalı forvet için kiralama teklifi yapıldığı bile iddia edildi. Terim'in 1.87'lik dev forveti Gomis kalsa da gitse de takımda görmek istediği için görüşmelerin başladığı ileri sürüldü.
EMRE'DE SON DURUM
Stoke City'nin Ndiaye'yi bırakmaya niyeti olmaması yüzünden Galatasaray bir kez daha Emre Akbaba'ya yöneldi ve Alanyaspor'un kapısını çaldı. Milli yıldızın sezon sonunda bitecek anlaşmasını işaret eden Abdurrahim Albayrak, Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nu arayarak indirim talep etti. Emre'nin bir yıllık sözleşmesi kaldığını ifade eden Albayrak, "Şu aşamada 5 milyon Euro ödememiz mümkün değil. Anlayış bekliyoruz. Emre de Galatasaray'ı dedi. Emre'nin de Galatasaray'da oynamayı çok istediğini belirten Galatasaray İkinci Başkanı Albayrak'ın, Hasan Çavuşoğlu'na oyuncu ve para teklif ettiği öğrenildi.
Aytemiz Alanyaspor teknik direktörü Mesut Bakkal da Emre Akbaba transferi hakkında açıklamalarda bulundu. Emre Akbaba hakkındaki düşünceleri sorulan Bakkal, "Biz kulüp olarak ve sonrasında ben zaten izin verdim. Emre Akbaba Türkiye'de önemli bir oyuncu, bize de çok büyük faydaları oldu ama gitmesine, kulüp ve ben karşı değildik. Her iki taraf için de inşallah hayırlı olur. Hem Emre hem de bizim için hayırlı olur." dedi.
SERDAR GÜRLER İMZAYA YAKIN
Önümüzdeki sezon 3 kulvarda mücadele edeceği için kadro derinliğini artırmak isteyen Galatasaray'dan flaş bir hamle geldi... Sarı-Kırmızılılar geçtiğimiz sezon Osmanlıspor forması altında çok başarılı bir performans sergileyen Serdar Gürler'le anlaşma sağladı. Galatasaray yönetimi ardından da Fatih Terim'in mutlaka kadroda görmek istediği kanat oyuncusu için Osmanlıspor ile masaya oturdu.
Alınan bilgilere göre Sarı-Kırmızılılar önümüzdeki sezon TFF 1. Lig'de mücadele edecek olan Başkent kulübüne 1 milyon Euro kiralama bedeli önerdi. Osmanlıspor'un teklifi düşündüğü ancak tarafların anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi. Serdar Gürler geçen sezon 29 maçta 12 gol atmayı başardı.
BELHANDA'YA DORTMUND KANCASI
Cimbom yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken transferleri de şekillendirmeye çalışıyor. UEFA ile yapılan anlaşma sebebiyle ayağını yorganına göre uzatan G.Saray kadrosundaki pahalı yıldızlardan en azından 1'ini yüksek bonservislerle satarak transferde elini rahatlatmak istiyor. Dortmund'un Belhanda'ya kanca atması yönetimi heyecanlandırdı.
İdareciler de transferde atağa kalkmak için Borussia Dortmund'un resmi teklifini bekliyor. Cimbom, Faslı 10 numarasını satarak, transferlerin önünü açmayı hedefliyor. Sarı-kırmızılı yönetimin talep ettiği rakam ise 8 milyon euro. Dortmund'un hocası Lucien Lucien Favre, Younes Belhanda ile Nice'de birlikte çalışmışlardı.
HARUN'A TEKLİF
Kaleci Harun Tekin'in transferiyle ilgili konuşan Bursaspor Başkanı Ali Ay, Galatasaray'dan teklif aldıklarını doğruladı. Sarı-kırmızılı yönetimin, 29 yaşındaki file bekçisini bir yıllığına kiralamak istediğini ifade eden Ali Ay, Abdurrahim Bey ile konuştuk. Biz ücreti düşük bulduk. Onlar da 'Biraz daha düşünelim' dediler. Harun'un da gitmesini istemiyoruz ama arkasında iyi kalecilerimiz var" ifadelerini kullandı. Harun, Beşiktaş'ın gündeminde de yer alırken Ay, siyah-beyazlı ekip ile herhangi bir temasları olmadığını söyledi. Beşiktaş ile Harun'un menajerler aracılığıyla görüştüğünü belirten Ay, "Harun Tekin için bize gelen resmi teklif yok. Menarjeri Beşiktaş ile görüşmüş. Gelirse değerlendireceğiz. Takas düşünmüyoruz" şeklinde konuştu.
BELÇİKA'DAN İDDİA
Forvet transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray için flaş bir iddia gündeme geldi... Belçika basınına göre Sarı Kırmızılılar, Anderlecht formasını giyen Lukasz Teodorczyk'le ilgileniyor. Gazeteler ve internet siteleri, 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ukraynalı golcü için Galatasaray'ın kiralama teklifi yaptığını yazdı. Geçtiğimiz sezon Anderlecht formasıyla 40 resmi maçta 15 gole imzasını atan 27 yaşındaki Teodorczyk daha önce Dinamo Kiev ve Lech Poznan takımlarında da görev yaptı.
NDIAYE ISRARI
Bu sezon 3 kulvarda mücadele edecek olan Galatasaray 'da teknik direktör Fatih Terim , hangi isimler ile yola devam edilip edilmeyeceğini hem kamp hem maçlarda ki performansa göre netleştirecek. Tarık Çamdal'ın takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken Lionel Carole ile ilgili son kararı teknik direktör Fatih Terim 'in vermesi bekleniyor.
UEFA ile yaptığı anlaşma gereği yeni imzlayacağı sözleşmelerde son derece dikkatli adımlar atmak zorunda olan sarı kırmızılılar transferde önceliği orta sahaya verecek. Listenin ilk sırasında bulunan ismin Badou Ndiaye olduğu ve Galatasaray 'ın bu transferi sonlandırmak için kiralama formülünü devreye sokacağı öğrenildi. Premier Lig'de transfer döneminin Ağustos ayının 9'unda bitecek olması ve Senegalli oyuncuya henüz başka bir talip çıkmaması sarı kırmızılılar'ın bu transferde elini güçlendiriyor.
İsviçre kampının son gününde Valencia ile karşılaşan Galatasaray 'da, Donk'un stoperde göstermiş olduğu performans teknik heyeti memnun etmiş durumda. Teknik direktör Fatih Terim stoper takviyesi yapılamaması durumunda Hollandalı oyuncuyu bu mevkide değerlendirebilir. (BeIN Sports)
SİNAN'A 'GÜMÜŞ' KONTRAT
Sinan Gümüş ile Galatasaray arasında görüşmeler başlıyor... Sarı-Kırmızılı yönetim, eski kurdan yıllık 650 bin Euro garanti paraya oynayan 24 yaşındaki forvetle, sezon içinde yeni mukavele imzalamak istiyor. Kontratı sezon sonunda bitecek olan ve çok sayıda talibi bulunan genç oyuncu, transfer döneminin sona ermesiyle ortaya çıkacak maaş tablosuna göre bir teklif alacak. Şimdilik düşünülen rakam 1.5-2 milyon Euro arasında. Sinan da imzaya hazır olduğunu yönetime bildirdi.
GARRY ZAM İSTİYOR
Sezonu 10 gol 11 asistle tamamlayan ve şampiyonlukta önemli rol oynayan Garry Rodrigues, 2021 yılında bitecek olan kontratını hem uzatmak hem de zam almak istiyor. Yıllık 1 milyon 350 bin Euro garanti paraya oynayan 27 yaşındaki futbolcu, menajeri aracılığıyla Galatasaray Yönetimi’ne konuyu iletti. Sarı-Kırmızılılar şimdilik bu talebe olumlu ya da olumsuz geri dönüş yapmadı. Yöneticilerin Fatih Terim’le görüştükten sonra bir karara varacağı belirtiliyor.
VITINHO İÇİN BEKLEME
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray’ın sürpriz hamlesi ortaya çıktı. CSKA Moskova’nın 24 yaşındaki golcü futbolcusu Vitinho’dan vazgeçilmedi. ESPN’in haberine göre; Brezilyalı yıldız, cuma gününe kadar Flamengo’ya imza atmazsa gelecek hafta Galatasaray’a sözleşme imzalayacak. Rus ekibiyle 2020’ye kadar mukavelesi bulunan sambacının kiralanması bekleniyor. Çünkü UEFA’nın getirdiği mali kısıtlamalar sebebiyle Sarı-Kırmızılılar’ın bonservisiyle futbolcu alması bir hayli zor.
Geçtiğimiz sezon Rusya’da 30 maça çıkan yıldız oyuncu, sezonu 10 gol-6 asistle tamamladı. Şampiyonlar Ligi’nde de 6 karşılaşmada 2 kez rakip ağları sarstı. Sambacının menajeri, Şampiyonlar Ligi’nde oynaması için Galatasaray’ı seçmesi gerektiğini söylüyor. Bu durumdan rahatsız olan Flamengo Kulübü ise Galatasaray’ı işlerini bozmakla suçlamıştı. Vitinho’yla ilgili düğüm, cuma gününe kadar çözülecek. Bu tarihe kadar Flamengo’ya imza atarsa orada, atmazsa Türkiye’de olacak.
KİM GİDECEK?
Yeni sezon hazırlıkları için gerçekleştirilen İsviçre kampında birçok eksiği ortaya çıkan Galatasaray'da takviye çalışmaları devam ediyor. Ancak UEFA'nın Finansal Fair Play kriterleri kapsamında getirdiği kısıtlama sebebiyle oyuncu satması gereken sarı-kırmızılılar bazı yıldızların gözden çıkarılması gerekiyor. Başkan Mustafa Cengiz, her ne kadar "Oyuncularımızı satmayız" mesajı verse de adı geçen birçok futbolcuyu Florya'ya getirmek için takım içindeki bazı futbolcuları da satmak gerekecek. Bu noktada teknik direktör Fatih Terim yöneticilere bir rapor sunarak "kalıcı" bir ricada bulundu.
Galatasaray'da geçen sezon Fatih Terim'in prensi olan ve takımın şampiyonluğunda çok büyük rol oynayan Garry Rodrigues'i astronomik bir teklif gelmedikçe kesinlikle satılmaması gerektiğini yetkililere iletti. Öte yandan birçok Avrupa kulübüyle ismi anılan Fernando Muslera'nın da satışının düşünülmesinin bile hata olacağının altını çizen Terim, Uruguaylı file bekçisini kesinlikle yanında istiyor. Galatasaray'da satışa en uygun isim olarak ise Sofiane Feghouli gözüküyor. Geçen sezon beklentilerin altında kalan, İsviçre kampında da ışık vermeyen Cezayirli futbolcunun 3 milyon 850 bin avroluk yıllık ücreti de bir hayli göze batıyor.
Galatasaray'da bir başka sıkıntı ise Bafétimbi Gomis sebebiyle yaşanıyor. Geçen sezon attığı gollerle taraftarın sevgilisi haline gelen Fransız yıldızın kamptaki halleri kafaları karıştırmıştı. Çalışma konusunda bir problem oluşturmasa da vücut dili olumsuz olan Gomis'in yönetimle yeniden masaya oturmak istediği ve sözleşmesinde iyileştirme talep ettiği aktarıldı. Teknik direktör Fatih Terim de bu konunun bir an önce netleşmesini istediğini yöneticilere bildirirken, Gomis ile kısa süre içinde sözleşmesiyle ilgili kesin görüşme yapılacağı bildirildi. (Türkiye)
ANDRE SİLVA ÖNERİSİ
Portekizli Andre Silva'yı, Galatasaray'a kulübü Milan'ın önerdiği öğrenildi. UEFA'nın getirmiş olduğu transfer kısıtı nedeniyle kiralık oyunculara yönelen Galatasaray'ın genç golcüyü istediği İtalyan basınında gündeme gelmişti. Milan Kulübü Sportif Direktörü Mirabelli de, yaptığı açıklamada Andre Silva için Galatasaray'ın devrede olduğunu belirtmişti. Bu olayın perde arkası da ortaya çıktı. Buna göre, 22 yaşındaki golcünün sık forma şansı bulup, tecrübe kazanması için kiraya verme kararı alan Milan, Andre Silva'yı Galatasaray'a teklif etti.
Son dönemde iki kulüp arasında başkanlar bazındaki yakınlık başta olmak üzere G. Saray'ın Şampiyonlar Liginde mücadele edecek olması ve sarı kırmızılıları eski teknik direktörü Fatih Terim gibi tecrübeli bir ismin çalıştırmasının etkisiyle Milan, Cimbom'a bu öneriyi yaptı. Milan, 1 sezonluk kiraya vermeyi düşündüğü Andre Silva'nın bu aşamada Galatasaray'da oynamasını en uygun seçenek olarak gördü. Sarı kırmızılı yönetim de, kadroya forvet takviyesi ve 3 kulvarda başarı için santrfor transferi isteyen Fatih Terim'e, Andre Silva'nın ismini iletti.
Rekabeti artırıp katkı sağlayacak olan golcü takviyesi isteyen Terim ise Andre Silva teklifine, "Olabilir ancak, acele etmeyip doğru karar verelim" karşılığını verdi. Şimdi, Milan'ın kiralık olarak başka bir kulübe vereceği Andre Silva için Galatasaray yönetimi, Fatih Terim'in kararını beklemeye başladı. Terim, 22 yaşındaki Portekizli golcüyü onaylarsa; Galatasaray Andre Silva'yı kiralayacak. Sarı kırmızılılar, bu takdirde İtalyan ekibine herhangi bir kiralama bedeli ödemeyip Andre Silva'yı 1 yıllık maliyetini karşılamak şartı ile kadrosuna katacak. (Hürriyet)
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.