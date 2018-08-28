Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri (28 Ağustos 2018)
28.08.2018 - 10:06 | Güncelleme:
Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri burada... Modeste transferinde mutlu sona ulaşamayan Galatasaray, yeni golcüsünü Fransa'da buldu. Stoper transferi için 3 isim geçiyor. Milan'ın defans oyuncusu Aslan'a yakın
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MODESTE TRANSFERİNDE KÖTÜ HABER
Gomis'in yerine düşünülen Anthony Modeste transferinden Galatasaray mecburen çekilmeye hazırlanıyor. Çin ekibi TJ Quanjian ile 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan Modeste alacakları geç ödendiği için sözleşmesini tek taraflı feshetmeyi planlıyordu. Fransız forvetin menajeri Pierre Frelot da oyuncusunun serbest kalacağını ve bedavaya Galatasaray'a getirebileceğini söylemişti.
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UEFA'nın sıkı takibinde olan sarı-kırmızılı kulüp riske girmedi ve Modeste'nin sözleşmesini hukukçularına inceletti. Bir günlük inceleme sonunda sarı-kırmızılı kulübe bağlı çalışan avukatlar, "Drogba ile aynı durumda değil. Transfer edersek usulsüz fesih olur ve sıkıntı yaşarız'' görüşünü yönetimle paylaştı. Yıllık milliyeti 5 milyon Euro'yu bulan Modeste için bonservis ödemesi mümkün olmayan Galatasaray'ın transferden vazgeçmek üzere olduğu öğrenildi. (Sabah)
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CAHILL OLMADI, ZAPATA VE ÖMER GÜNDEMDE
Aslan'ın gündemindeki isimlerden Cahill'de flaş gelişme... Chelsea'de gözden çıkarılan ve ayrılacağı iddia edilen İngiliz oyuncu, kararını verdi. Chelsea'de kalmak istediğini söyleyen 32 yaşındaki stoper, "Sarri'nin gözünü girmek için daha çok çalışacağım. Her şeye rağmen burada mutluyum" dedi.
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Hücumun dışında savunmaya da takviye yapmayı planlayan Galatasaray'ın Cristian Zapata ile anlaşmaya yakın olduğu iddia edildi. Gelecek sezon sözleşmesinin sona ereceği Milan'da şans bulamayan 31 yaşındaki futbolcunun önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelip imza atacağı da ileri sürüldü.
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Fatih Terim'in takımın başına geçtiği günden bu yana ismi Galatasaray ile anılan Ömer Toprak, bir kez daha gündeme geldi. Kulübü Borussia Dortmund'un Leipzig ile oynadığı ilk hafta maçında kadroya alınmayan 29 yaşındaki stoper için ısrarcı olan Terim'in, yönetime baskı yaptığı öğrenildi. (Fotomaç)
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SAKHO İDDİASI
Gomis'in satılmasıyla golcü transferinde çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'da sıcak saatler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar, uzun süredir temas halinde olduğu Modeste transferini askıya alırken, listesine yeni bir yıldız girdi. Fransız oyuncunun menajerinin talep ettiği ücrette indirim yapmaması nedeniyle rotayı değiştiren Aslan, Rennes'in yıldızı Diafra Sakho için düğmeye bastı. 29 yaşındaki oyuncuyla temasa geçildiği ortaya çıktı.
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Fransız basını da sarı-kırmızılıların Senegalli golcüyle görüşmelere başladığını yazarken, kısa süre içinde somut adımların atılması bekleniyor. Sakho'yu renklerine katmayı hedefleyen Galatasaray'ın Rennes'e satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunulacağı öğrenildi. Fransız ekibinin geçtiğimiz sezonun ocak ayında 10 milyon euro bedelle kadrosuna kattığı yıldız futbolcu, Lig 1'de beklentileri karşılayamazken, 2017-18'de yalnızca 2 gol atabildi.
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Aslan'ın temasa geçtiği Diafra Sakho, hızıyla öne çıkan isimlerden... Birebirlerde rakibine kolay üstünlük sağlayabilen Senegalli' en büyük handikabı ise çabuk sinirlenmesi...
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5 farklı kulüpte forma giyen Sakho'nun bonservislerine 15 milyon euro ödendi. Metz'ten 5 milyon euro bedelle West Ham'a giden Senegalli, buradan da Rennes'e 10 milyon euro bonservisle geçti. Geçtiğimiz sezon Rennes formasıyla 31 resmi karşılaşmaya çıkan Sakho, bu maçlarda 7 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı. (Fotomaç)
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YERLİ GOLCÜ İÇİN 2 ADAY
Golcü transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'a yıldız bir isim önerildi. İkinci sezonuna girdiği Başakşehir'den ayrılmak istediği iddia edilen Mevlüt Erdinç'in sarı- kırmızılı formayı giymeye sıcak baktığı belirtildi.
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Cimbom, golcü transferinde alternatif isimler üzerinde de durmaya devam ediyor. Galatasaray'ın, Beşiktaş'ta forma şansı bulamayan 30 yaşındaki Mustafa Pektemek'le ilgilendiği iddia ediliyor. (Fotomaç)
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ÖMER BAYRAM BİTTİ
Galatasaray yönetimi, Muğdat Çelik'ten sonra bir Akhisarsporlu oyuncu olan Ömer Bayram'ı da renklerine bağladı. Teknik direktör Fatih Terim’in ısrarla istediği defansın sol kanadına düşünülen Ömer Bayram için sıkı bir pazarlığa girişen Galatasaray, Akhisar Yönetimi'ni 500 bin euro bonservis bedeli karşılığında ikna etti.
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Galatasaray yönetimi futbolcuyla da anlaşma sağladı. Ömer Bayram’ın Türk Lirası ödemeyi kabul ettiği belirtildi. Yeşil-siyahlı futbolcuya Muğdat tarifesini uygulayacak olan Cim-Bom’un yıllık 2 milyon lira garanti ücret ödeyeceği ifade edildi. (Skorer)
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ZAPATA'NIN AÇIKLANMASI BEKLENİYOR
Galatasaray aradığı stoperi Milan’da buldu. Cim-Bom’un, Milan’ın tecrübeli stoperi Cristian Zapata’yı kadrosuna katacağı ifade edildi. İtalyan ekibinin gözden çıkardığı 31 yaşındaki Kolombiyalı stoperle anlaşan sarı-kırmızılılar, bu transferi kısa süre içerisinde açıklamaya hazırlanıyor.
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Cim-Bom, İtalyanlara bonservis olarak 1.5 milyon euro önerdi. Milan, pazarlık masasına 2.5 milyon euro ile otururken, taraflar arasında çok ufak detayların kaldığı bildirildi.
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Galatasaray’ın forvet için düşündüğü Anthony Modeste’nin olmayacağı açıklandı. Çin’de mutsuz olduğu için TJ Quanjian’la yollarını ayıran 30 yaşındaki forvetin durumunu araştıran sarı-kırmızılılar, “Usulsüz fesih” riski nedeniyle bu transferden uzaklaştı. Diğer taraftan Fransız basını, Galatasaray’ın alternatif olarak Rennes’ten Diafra Sakho’yla ilgilendiğini iddia etti. (Skorer)
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CAHILL İÇİN MAICON BEKLENİYOR
Garry Cahill, Galatasaray’ı bekliyor... Teknik patron Fatih Terim’in talebi doğrultusunda uzun süredir stoper arayışlarını sürdüren Sarı-Kırmızılılar’ın, Chelsea’nin tecrübeli futbolcusuyla el sıkıştığı öğrenildi. İngiliz kulübünde artık kadroya da alınmayan 32 yaşındaki stoperın, Galatasaray’la her konuda anlaştığı belirtiliyor. Ancak bir sorun var, o da Maicon’un durumu. Yönetim bu transferin gerçekleşmesi için Maicon’un bir başka kulübe satılmasını bekliyor.
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Suudi Arabistan kulübü Al Hilal’e transferi, evrakların gecikmesi sebebiyle son anda yatan Maicon’un, İtalya’dan birkaç kulüple temas halinde olduğu iddia edildi. Hem yabancı kontenjanında yer açılması hem de alım satım dengesinin sağlanması adına, Cahill transferinin Maicon’a bağlı olduğu ifade ediliyor. (Fanatik)
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TERİM, ÖMER TOPRAK'I İSTEDİ
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, stoper bölgesine Ömer Toprak'ın transfer edilmesini istedi. Transferin ilk gününden beri Ömer Toprak’ı gözüne kestiren Fatih Terim, Lucien Favre’nin milli oyuncuyu Leipzig maçının 18 kişilik kadrosuna almaması üzerine kolları sıvadı. Abdürrahim Albayrak’ı Ömer için harekete geçiren Fatih Terim, Dortmund’la kiralama görüşmelerine başlamasını istedi.
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Menajerlerin önerdiği Serdar Taşçı’ya ise Fatih Terim’den onay gelmedi. Ömer Bayram’ı yurt dışında yetiştiği ve UEFA’ya bildirilemeyeceği için veto eden Terim’in Serdar’ı da yine Almanya’da yetiştiği ve Şampiyonlar Ligi’nde kullanamayacağı için kadroda istemediği öğrenildi. (Fotospor)
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MAICON İÇİN KRİTİK GÜN
Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'in Maicon için FIFA'ya yaptığı başvurunun yanıtı yarın (29 Ağustos) belli olacak. Suudi Arabistan'da transferin son gününde sistemdeki sorun nedeniyle transferi gerçekleşmeyen Maicon için Al Hilal, FIFA'ya hemen başvuruda bulunmuştu.
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Bu başvurudan gelecek sonuca göre de G.Saray'ın transfer harekatı başlayacak. Al Hilal ile oyuncu için 3 milyon euroya anlaşma sağlanırken son günde yaşanan hatalar nedeniyle bu transfer gerçekleşmeyince FIFA'nın kapısı çalındı. Çarşamba gününe kadar Maicon için Suudi Arabistan ekibine yanıt verileceği öğrenilirken Aslan da buna göre hareket edecek. Listedeki isimlere yönelmesi için 2 günü bulunan Aslan 31 Ağustos'ta bitecek transfer dönemi öncesinde savunmaya da takviye yapacak. (Vatan)
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