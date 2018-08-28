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UEFA'nın sıkı takibinde olan sarı-kırmızılı kulüp riske girmedi ve Modeste'nin sözleşmesini hukukçularına inceletti. Bir günlük inceleme sonunda sarı-kırmızılı kulübe bağlı çalışan avukatlar, "Drogba ile aynı durumda değil. Transfer edersek usulsüz fesih olur ve sıkıntı yaşarız'' görüşünü yönetimle paylaştı. Yıllık milliyeti 5 milyon Euro'yu bulan Modeste için bonservis ödemesi mümkün olmayan Galatasaray'ın transferden vazgeçmek üzere olduğu öğrenildi. (Sabah)