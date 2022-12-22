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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri - 3 oyuncudan 50 milyon Euro

Galatasaray'da transfer konusunda son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılıların kadrosundaki 3 yıldız futbolcu, İspanya, İtalya, Fransa ve İngiliz kulüplerinin takibinde... Galatasaray yönetimi 3 oyuncudan 50 milyon Euro bonservis geliri hedefliyor. İşte detaylar

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  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri - 3 oyuncudan 50 milyon Euro - GS haberler

    Galatasaray'da 3 oyuncunun talipleri artıyor.
  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri - 3 oyuncudan 50 milyon Euro - GS haberler

    Victor Nelsson, İspanya La liga takımlarından Sevilla ve Atletico Madrid'in takibinde. 
  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri - 3 oyuncudan 50 milyon Euro - GS haberler

    Danimarkalı oyuncunun sözleşmesinde '25 Milyon Euro'ya serbest kalır' maddesi var. 
  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri - 3 oyuncudan 50 milyon Euro - GS haberler

    Galatasaray yönetimi Nelsson'u 20 milyon Euro'nun altından bir rakama satmayı düşünmüyor. 24 yaşındaki oyuncu gelecek yaz takımdan ayrılmaya sıcak bakıyor.
  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri - 3 oyuncudan 50 milyon Euro - GS haberler

    Bu sezon başında 6 milyon Euro'ya Arsenal'dan alınan Lucas Torreira da İtalyan takımlarının gündeminde. 
  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri - 3 oyuncudan 50 milyon Euro - GS haberler

    Milan ve Lazio Uruguaylı oyuncuyla yakından ilgileniyor.
  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri - 3 oyuncudan 50 milyon Euro - GS haberler

    Dünya Kupası'nda yedek kalan Torreira da yeniden üst düzey bir lig'de oynamak istiyor. 
  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri - 3 oyuncudan 50 milyon Euro - GS haberler

    Galatasaray yönetimi 2026 yazına kadar sözleşmesi bulunan Lucas Torreira'yı 15 milyon euro'dan aşağı satmayı düşünmüyor. 
  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri - 3 oyuncudan 50 milyon Euro - GS haberler

    Bu sezon gösterdiği performansla sağ bekte alternatifsiz olan Sacha Boey ve Crystal Palace ve Lyon'un transfer listesine girdi. 
  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri - 3 oyuncudan 50 milyon Euro - GS haberler

    2021 yazında Rennes'ten 1 milyon 100 bin Euro'ya alınan Boey'den beklenen bonservis bedeli 15 milyon Euro.
  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri - 3 oyuncudan 50 milyon Euro - GS haberler

    Galatasaray böylece Victor Nelsson, Lucas Torreira ve Sacha Boey'in satışında 50 milyon Euro gelir hedefliyor.

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