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Galatasaray'da ayrılıklar kapıda - Transfer haberleri

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Galatasaray'da Sevilla'dan transfer teklifi alan Danimarkalı stoper Victor Nelsson'un geleceğinin bu hafta netlik kazanması bekleniyor. Sarı-kırmızılı ekipte Norveçli sağ bek Omar Elabdellaoui ile de yolların ayrılması bekleniyor. İşte Galatasaray'ın transfer gündemi ve listedeki isimler

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  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri - Ayrılıklar kapıda - İşte listedeki yeni isimler - GS haberleri

    Galatasaray'da transferde hareketli günler yaşanabilir. Kadroya yeni takviyeler yapmak için çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılarda ayrılıklar da gündemde...
  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri - Ayrılıklar kapıda - İşte listedeki yeni isimler - GS haberleri

    Galatasaray'da Victor Nelsson'un geleceğinin bu hafta netlik kazanması bekleniyor.
  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri - Ayrılıklar kapıda - İşte listedeki yeni isimler - GS haberleri

    Sevilla'nın, Danimarkalı futbolcu için fiyat yükselterek yeni bir teklifle sarı kırmızılıların kapısını çalacağı kaydedildi.
  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri - Ayrılıklar kapıda - İşte listedeki yeni isimler - GS haberleri

    Yönetim, bu süreçte savunmaya takviye yapmak için girişimlerine devam ediyor. 
  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri - Ayrılıklar kapıda - İşte listedeki yeni isimler - GS haberleri

    Transferde öne çıkan isimse, Gent forması giyen Andreas Hanche-Olsen...
  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri - Ayrılıklar kapıda - İşte listedeki yeni isimler - GS haberleri

    Galatasaray'ın, Belçika ekibine Norveçli futbolcu için 3.5 milyon Euro teklif ettiği öğrenildi.
  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri - Ayrılıklar kapıda - İşte listedeki yeni isimler - GS haberleri

    Sarı kırmızılıların listesindeki bir diğer isimse Vitoria Guimaraes'in stoperi Abdul Mumin. Galatasaray'ın, Ganalı futbolcu için Portekiz ekibiyle temas halinde olduğu ifade edildi.
  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri - Ayrılıklar kapıda - İşte listedeki yeni isimler - GS haberleri

    Yerli stoper transferinde ise Kaan Ayhan ismi halen gündemde. 
  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri - Ayrılıklar kapıda - İşte listedeki yeni isimler - GS haberleri

    Sarı-kırmızılılar, milli futbolcu için son güne kadar pazarlıklarını sürdürerek uygun bir maliyetle transferi bitirmeyi hedefliyor.
  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri - Ayrılıklar kapıda - İşte listedeki yeni isimler - GS haberleri

    BİR AYRILIK DAHA

    Diğer yandan Galatasaray'da, Omar Elabdellaoui ile yolların ayrılması bekleniyor. Norveçli futbolcunun menajerinin, Fransa ve Belçika'dan bazı kulüplerle görüştüğü belirtildi.
  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri - Ayrılıklar kapıda - İşte listedeki yeni isimler - GS haberleri

    Okan Buruk'un bu sezon sağ bek rotasyonunda Dubois - Sacha Boey ikilisini kullanmak istediği gelen haberler arasında...
  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri - Ayrılıklar kapıda - İşte listedeki yeni isimler - GS haberleri

    BELOTTİ ÇIKMAZI

    İtalyan basını, Galatasaray'ın Belotti'ye yıllık 6 milyon Euro'dan 4 senelik sözleşme teklif ettiğini ancak İtalyan golcünün bunu geri çevirdiğini yazdı. 
  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri - Ayrılıklar kapıda - İşte listedeki yeni isimler - GS haberleri

    Haberde; Belotti'nin İtalya'da kalmak istediğine vurgu yapılırken, golcü futbolcunun Roma'yla anlaşmak üzere olduğunun altı çizildi.
  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri - Ayrılıklar kapıda - İşte listedeki yeni isimler - GS haberleri

    YENİ GOLCÜ ADAYI

    Spartak Moskova forması giyen Shamar Nicholson’ın, sarı-kırmızılıların listesinde olduğu kaydedildi. Galatasaray yönetimin, son güne kadar fırsat transferi için şartları zorlayacağı da gelen haberler arasında...

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