Galatasaray'dan sponsorluk açıklaması

İHA

Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüzün tüm sponsorluk görüşmeleri bu konuda yetkili bir komite tarafından yürütülmektedir. Bu görüşmeler arasında son günlerde sosyal medya ve basın organlarına konu olan kişi ve kurumlar bulunmamaktadır. Bu çalışmalarda öncelikli amacımız, kulübümüzün şanlı geçmişine, geleneklerine ve Galatasaray markasına yakışan sponsorlarla iş birliği yapmaktır" denildi.