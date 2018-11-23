Fanatik'in haberine göre; Beşiktaş ile sözleşme yenilemeden önce de Galatasaray'ın gündemine gelen Tolgay Arslan, siyah-beyazlı ekipte kadro dışı kalınca tekrar sarı-kırmızılıların radarına girdi.

Teknik direktör Fatih Terim’in talebi sonrası, 28 yaşındaki orta saha oyuncusu için harekete geçiliyor. Galatasaray yönetimi, Beşiktaş yönetimi ile bir görüşme yapıp nabız yoklayacak.

Yıldız futbolcunun ligin ikinci yarısında kiralanması veya uygun bir bonservis bedeli karşılığında satın alınması konusunda bir teklif iletilecek.

Tolgay Arslan cephesinin, Galatasaray transferine sıcak baktığı biliniyor. Ancak oyuncunun 2022 yılına kadar mukavelesinin olması sebebiyle, Beşiktaş yönetiminin tavrı, bu girişimde belirleyici rol oynayacak.

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