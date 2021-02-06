Süper Lig’in 24. haftasında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe’yi 1-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar böylece ligdeki galibiyet serisini 5 maça çıkarırken, toplamda da 15. galibiyetini elde etti. Son olarak Beşiktaş’a mağlup olan Cimbom, daha sonra Denizlispor, Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK, Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe’yi mağlup etmeyi başardı.
- Son Dakika
- Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
- Dünya
- Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
- Voleybol
- NBA
- İddaa
- Puan Durumu
- Fikstür
- Canlı Skor
- Yazarlar
- Video
- Magazin
- Kadın
- Sağlık
- Yazarlar
- Yaşam
- Çocuk
- Teknoloji
- Kültür Sanat
- Gastro
- Röportajlar
- Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
- Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
- Hafta Sonu
- 7x24
- Vefat
- Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
YORUMLAR