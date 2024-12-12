Galatasaray'dan zorunlu 3 değişiklik!

Yeni Malmö Stadı'nda yapılan maça sarı-kırmızılı ekip, Fernando Muslera, Davinson Sanchez, Metehan Baltacı, Abdülkerim Bardakcı, Berkan Kutlu, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Elias Jelert, Dries Mertens, Yunus Akgün ve Michy Batshuayi 11'i ile çıktı.

Teknik direktör Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Sivasspor'u 3-2 yendikleri müsabakanın ilk 11'inden 3 oyuncuyu mecburen değiştirdi.

Buruk, Sivas temsilcisi karşısında ilk 11'de görevlendirdiği Victor Osimhen ve Barış Alper Yılmaz'dan sakatlıkları, Roland Sallai'den ise UEFA verilen listede ismi yer almadığı için yararlanamadı. Tecrübeli teknik adam, bu oyuncuların yerine Abdülkerim, Jelert ve Batshuayi'yi görevlendirdi.

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G.SARAY'IN YEDEK KULÜBESİ ZAYIF

Karşılaşmada sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde 9 oyuncu yer aldı. Galatasaray, İsveç'e Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Kaan Ayhan, Ismail Jakobs, Yusuf Demir, Mauro Icardi ve Roland Sallai'den yoksun geldi. Sarı-kırmızılı ekibin yedek kulübesinde kaleciler Batuhan Şen ve Günay Güvenç, tecrübeli isimler Kerem Demirbay, Hakim Ziyech ve Victor Nelsson ile genç oyuncular Ali Yeşilyurt, Berat Luş, Recep Yalın Dilek ve Efe Akman görev bekledi.