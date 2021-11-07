Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda karşılaştığı VavaCars Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısı golsüz sona ererken, ev sahibi takım 69. dakikada Andrea Bertolacci'nin attığı öne geçti. Son bölümde baskısını arttıran Galatasaray, rakibine 88. dakikada Mustafa Muhammed ile karşılık verdi ve müsabaka 1-1 berabere tamamlandı.

Galatasaray bu sonuçla ligde puanını 21'e, VavaCars Fatih Karagümrük de 19'a çıkardı.

DEPLASMANDA PUAN KAYBI SÜRÜYOR

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda çıktığı 7 maçın 5'inde puan kaybetti. Sarı-kırmızılı takım, ligde konuk olduğu karşılaşmalarda 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Galatasaray, bu sezon deplasmanda kazanabileceği 21 puanın ancak 9'unu hanesine yazdırdı.

MOSTAFA'NIN 4. GOLÜ

VavaCars Fatih Karagümrük karşısında Galatasaray'ın beraberlik golünü atan Mostafa Mohammed, bu sezon 4. kez ağları havalandırdı. Mısırlı futbolcu, ligde daha önce Çaykur Rizespor maçında 2, İttifak Holding Konyasypor maçında da bir kez topu filelerle buluşturdu.

TERİM'E SARI KART

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, maçın son bölümünde sarı kart gördü. Karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan, kendisine ayrılan alanı ihlal eden Terim'e maçın 83. dakikasında sarı kart gösterdi.