Galatasaray derbide yine gülemedi

Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşan Galatasaray, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Bu sezonki ikinci derbisine çıkan sarı-kırmızılılar yine galip gelemedi. Aslan ligin 6. haftasında da Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya geldiği Fenerbahçe ile de 0-0 berabere kaldı. Cimbom bu müsabakalarda rakip fileleri de havalandıramadı.
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