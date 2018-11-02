Fenerbahçe'de kritik Galatasaray derbisi öncesi hazırlıklar sürerken, özellikle Sarı-Lacivertliler'de derbide ilk kez forma giyecek isim sayısının fazlalığı nedeniyle özel hazırlıklar yapılıyor.

Bu doğrultuda Fenerbahçe'nin geçmiş yıllarda Galatasaray'a karşı deplasmanda aldığı galibiyetlerden, maç sonu sevinç gösterilerinden, taraftar karşılamalarına kadar özel bir video hazırlayan Fenerbahçe teknik heyeti bu şekilde futbolculara atmosferi anlatmaya çalışıyor. Daha önce bu maçlarda forma giymiş oyuncular da takım arkadaşlarıyla tecrübelerini paylaşırken, Sarı-Lacivertli futbolcular bu hamlelerle derbi deplasmanına hazırlanıyorlar.

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