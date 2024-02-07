Galatasaray Derrick Köhn'de mutlu sona yakın!
Sol bek transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Alman futbolcu Derrick Köhn'ü kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
Ara transfer döneminde Berkan Kutlu, Serge Aurier ve Carlos Vinicius'u kadrosuna katan Galatasaray'da sıra geldi sol bek takviyesine...
Sarı-kırmızılı yönetim, Alman futbolcu Derrick Köhn'ü kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor.
25 yaşındaki sol bekin menajeri İstanbul'a gelirken, yapılan ilk görüşmede önemli mesafe kat edildi.
Transferin en geç yarına kadar mutlu sonla noktalanması bekleniyor.
Öte yandan Alman basınından Sky.de'de yer alan habere göre; Hannover'in Galatasaray'ın yapmış olduğu satın alma opsiyonlu kiralama teklifini reddettiği ve oyuncusunu bonservisiyle sarı-kırmızılılara göndermek istediği belirtildi.
Hannover, sözleşmesinde '2024 yazında 3 milyon euroya serbest kalır' maddesi bulunan Köhn için 3.5 milyon euro talep ediyor.
Galatasaray ve Alman ekibinin kısa süre içerisinde transfer için orta noktada buluşması bekleniyor.
DERRICK KÖHN KİMDİR?
Doğum tarihi/Yaş: 4 Şubat 1999 (25)
Doğum yeri: Hamburg / Almanya
Boy: 1,80 m
Mevki: Sol bek
Ayak: Sol ayak
Güncel piyasa değeri: 3 mil. €
Oynadığı takımlar: Bramfeld Altyapı, Hamburg U16, U17, U19, Bayern Münih 2, Willem II, Hannover
KULÜBE GÖRE PERFORMANSI
Bayern Münih 2: 90 maç 4 Gol 15 Asist
Willem II: 66 maç 1 Gol 2 Asist
Hannover 96: 56 maç 8 Gol 12 Asist
Hamburg U19: 25 maç 1 Gol 4 Asist
Hamburg U17: 20 maç 0 Gol 1 Asist