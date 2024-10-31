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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray dijital bankacılık uygulamasını tanıttı! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray dijital bankacılık uygulamasını tanıttı!

        Galatasaray, GSPara dijital bankacılık uygulamasının tanıttı. Düzenlenen tanıtımda konuşan başkan Dursun Özbek, "GSPara ile dünyada bir ilki gerçekleştirmekle kalmayacağız Galatasaray'ın finansına büyük katkı sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 23:27 Güncelleme: 31.10.2024 - 23:27
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        G.Saray, bankacılık uygulamasını tanıttı!
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        Galatasaray Kulübü ile QNB Finansbank'ın hayata geçirdiği GSPara dijital bankacılık uygulamasının tanıtımı gerçekleştirildi.

        RAMS Park'ta yapılan tanıtım etkinliğine, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra teknik direktör Okan Buruk, futbolcular Fernando Muslera, Yunus Akgün, Mauro Icardi, Abdülkerim Bardakcı ve Kaan Ayhan ile QNB Finansbank Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Aras katıldı.

        Etkinlikte açıklamada bulunan Dursun Özbek, "İlklerin ve enlerin kulübü olarak bir ilke imza atıyor ve GSPara'yı Galatasaraylılar ile buluşturuyoruz. GSPara ile dünyada ilk defa bir spor kulübü böyle büyük bir projeye imza atıyor. Kulübümüzün yenilikçi vizyonunu dijital dünyaya taşımanın adımını atıyoruz. GSPara ile dünyada bir ilki gerçekleştirmekle kalmayacağız Galatasaray'ın finansına büyük katkı sağlayacağız. Burada yarattığımız finansal değer, sportif başarılar için önemli bir kaynak oluşturacak. Galatasaray'a gönül vermiş herkesi bu uygulamaya davet ediyorum." diye konuştu.

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        Teknik direktör Okan Buruk ise "İlklerin takımı Galatasaray yine bir ilke imza attı. Tüm Galatasaraylıları uygulamayı kullanmaya davet ediyoruz. Galatasaray'ın geleceği için bu çok önemli." ifadelerini kullandı.

        QNB Finansbank Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Aras ise şunları kaydetti:

        "Bugün dünyada ve Türkiye'de bir ilk olan, bir spor kulübüne özel geliştirilmiş dijital bankacılık uygulaması GSPara'yı kutlamak üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. GSPara, dijital bankacılığın Galatasaraylısı. Galatasaray yönetimi yaklaşık 1,5 önce bu proje ile bizlere geldiğinde ne kadar önemli bir proje olduğunu anlamış ve bankacılık partneri olarak yer almaktan duyacağımız heyecanı da paylaşmıştık. Bugün bu proje hayata geçmiş bulunuyor. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek nezdinde tüm Galatasaray yönetimini bu vizyonları sebebiyle kutlamak isterim. GSPara yeni bir marka olabilir ama Galatasaray camiasına ait çok önemli bir marka olmaya aday. Hem Galatasaray'a hem de Galatasaray taraftarlarına birçok finansal imkanlar kazandıracağını düşünüyorum. Tüm Galatasaray camiasına hayırlı olsun."

        Organizasyon, fotoğraf çekimiyle sona erdi.

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