Galatasaray Divan Kurulu ertelendi

Galatasaray'da 9 Mayıs Cumartesi günü gerçekleşmesi planlanan Divan Kurulu ertelendi. Sarı-kırmızılıların divan kurulu başkanı Eşref Hamamcıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, korona virüs salgını sebebiyle video konferans yöntemiyle düzenlenecek olan toplantının 23 Mayıs Cumartesi gününe alındığını dile getirdi.
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