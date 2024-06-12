Galatasaray Divan Kurulu geleneksel şampiyonluk pikniği gerçekleştirildi

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, organizasyona Kulüp Başkanı Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleri, Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, Divan Kurulu üyeleri, futbol akademisi antrenörleri, Taç Spor yönetici ve sporcuları ile camianın önemli isimleri katıldı.

Organizasyonda konuşma yapan Başkan Dursun Özbek, "İnşallah önümüzdeki sezon, yine bu şekilde 25. şampiyonluk kutlamamızı da yapmayı planlıyoruz. Beşinci yıldız için geçtiğimiz iki yılda olduğu gibi birlik ve beraberliğimizi muhafaza ederek ve hatta biraz daha birliğimizi yukarıya çıkartarak beşinci yıldız hedefimize hep beraber yürüyeceğiz." ifadelerini kullandı.