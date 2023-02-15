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Galatasaray Divan Kurulu'nda tarihi an! Volkan Demirel böyle alkışlandı...

Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu şubat ayı olağan toplantısında tarihi anlar yaşandı. Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu şubat ayı olağan toplantısında, Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'e teşekkür edildi. Divan Kurulu Üyesi Can Çobanoğlu'nun konuşmasının ardından Volkan Demirel alkışlandı

Galatasaray Divan Kurulu'nda tarihi an! Volkan Demirel böyle alkışlandı...
HABERTURK.COM

Kahramanmaraş merkezli olan ve çevre illerde de büyük hasara neden depremlerde etkilenen vatandaşlarla Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, yardım çalışmalarına devam ediyor.

Deprem sonrasında sosyal medya hesabı üzerinden yayınlar yapan ve insanları yardıma teşvik eden Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, takımı ile İstanbul'a geldikten sonra tekrar Hatay'a döndü.

Şehirde yardım çalışmalarını sürdüren ve depremzedelerin her türlü ihtiyaçlarıyla ilgilenen Volkan Demirel, Galatasaray Divan Kurulu'nun bugünkü toplantısında gündemdeydi.

VOLKAN DEMİREL'E TEŞEKKÜR

Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu şubat ayı olağan toplantısında, Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'e teşekkür edildi.

Divan Kurulu Üyesi Can Çobanoğlu, "İlk uyarı fişeğini atan Volkan Demirel kardeşimin gözlerinden öpüyorum. Takımı hiç önemli değil. Yüreğinde hissettiği bayrak sevgisi önemli. Ona ve ailesine teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

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