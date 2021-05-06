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Galatasaray Divan Kurulu'ndan seçim açıklaması

Galatasaray Divan Kurulu Başkanlığı, Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı hakkında yaptığı açıklamada, seçim sürecinin işlemesine ve seçimin belirlenen tarihte yapılmasına engel bir hal bulunmadığını duyurdu

Galatasaray Divan Kurulu'ndan seçim açıklaması

Galatasaray Divan Kurulu Başkanlığı, Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı hakkında resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Kıymetli Galatasaray Camiasına; Yönetim Kurulumuzun 05.05.2021 tarihinde Kulübümüzün web sayfasında ilan edilen 'Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı İptali Hakkında' başlıklı yazısında, Tüzüğümüzün 'Seçim Öncesi İşleri' başlıklı 61. maddesi gereği Kulüp Başkanlığına aday olabilmek için yapılacak işlemlerin tam kapanma dönemi içine denk geldiği ve 17 Mayıs tarihinden sonra sokağa çıkma yasaklarının devam edip etmeyeceğinin bilinmediği gerekçe gösterilerek genel kurul toplantı tarihlerinin 17 Mayıs 2021 tarihinde açıklanması beklenilen yeni idari tedbirler göz önünde bulundurularak pandemi koşullarının imkan vereceği en yakın tarihte gerçekleştirilmek üzere iptaline karar verilmiştir. Bu karar karşısında aşağıdaki hususları Galatasaray kamuoyuyla paylaşma zorunluluğu ortaya çıkmıştır;

Tüzüğümüzün 27. maddesi uyarınca Olağan Seçim Toplantısı'nın 3 (üç) yılda bir mayıs ayının ikinci yarısında yapılması zorunludur. Nitekim, Yönetim Kurulumuz 13 Nisan 2021 tarihinde, anılan hüküm uyarınca, 22 ve 29 Mayıs tarihlerinde seçim yapılmasına karar vermiştir.

Yönetim Kurulumuzun 13 Nisan tarihli kararından sonra, İdari otoriteler, COVİD 19 tedbirleri çerçevesinde sokağa çıkmaya ve/veya toplanmaya ilişkin kısıtlamaların 17 Mayıs tarihinden sonra da devam edeceği yönünde bir açıklama yapmamıştır.

Tüzüğümüzün 61. maddesi uyarınca seçim süreci tamamıyla Divan Kurulu tarafından yürütülmesi gerekirken, seçim süreciyle ilgili olası sorunlar ileri sürülerek bir karar alınmadan önce Divan Kurulumuzla istişare edilmesi daha doğru ve sağlıklı bir yol olurdu. Bu noktada, öncelikle adaylık başvurularıyla ilgili olarak, bugüne kadar herhangi bir sorun yaşanmadığını, sürecin son derece sağlıklı bir şekilde işlediğini ve Divan Kurulumuza tek bir şikayet dahi yapılmadığını önemle belirtmek isteriz. Diğer yandan, İdari Otoriteler 17 Mayıs sonrası için henüz herhangi bir karar vermemişken, 22/29 Mayıs tarihlerinde seçim toplantılarının yapılmasının mümkün olmadığını ileri sürmek hukuken mümkün gözükmemektedir. Tüm bu belirlemeler çerçevesinde, bugün itibariyle, seçim sürecinin işlemesine ve seçimin belirlenen tarihte yapılmasına engel bir hal bulunmamaktadır.

Bu çerçevede, gerek seçim sürecine halel gelmemesi ve gerekse bugüne kadar başvuran adaylar ile 07.05.2021 saat 18.00'e kadar başvurmayı düşünen adayların bir hak kaybına uğramaması için Tüzüğümüzün 61. maddesi çerçevesinde seçim sürecinin devam ettiğini saygıyla arz ederiz."

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