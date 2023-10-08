Galatasaray Ekmas: 85 - Manisa Büyükşehir Belediye Spor: 81 | MAÇ SONUCU

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray Ekmas, sahasında Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 85-81 yendi.

Karşılaşmaya iyi başlayan konuk takım, ilk periyodu 20-12 önde tamamladı.

İkinci çeyreğin sonlarında oyunu dengeleyen ve Samet Geyik'in üç sayılık isabetiyle ilk kez öne geçen (33-30) sarı-kırmızılılar, devre arasına 40-33 üstünlükle gitti.

Bu sonuçla Galatasaray Ekmas, ikide iki yaptı. Manisa Büyükşehir Belediyespor ise ilk yenilgisini yaşadı.

Öte yandan müsabakayı Galatasaray Kulübünün Başkanı Dursun Özbek ve İkinci Başkanı Metin Öztürk ile Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur da takip etti.