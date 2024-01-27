Galatasaray Ekmas-Aliağa Petkimspor: 90-88 (MAÇ SONUCU) Galatasaray Ekmas, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında ağırladığı Aliağa Petkimspor'u normal süresi 77-77 biten maçta, uzatmalarda 90-88'lik skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla 9. galibiyetini alırken, İzmir ekibi ise 9. kez mağlup oldu.

İhlas Haber Ajansı Giriş: 27.01.2024 - 16:14 Güncelleme: 27.01.2024 - 16:14 facebook

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