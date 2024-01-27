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        Haberler Spor Basketbol STBL Galatasaray Ekmas-Aliağa Petkimspor: 90-88 (MAÇ SONUCU) - Basketbol Haberleri

        Galatasaray Ekmas-Aliağa Petkimspor: 90-88 (MAÇ SONUCU)

        Galatasaray Ekmas, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında ağırladığı Aliağa Petkimspor'u normal süresi 77-77 biten maçta, uzatmalarda 90-88'lik skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla 9. galibiyetini alırken, İzmir ekibi ise 9. kez mağlup oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 16:14 Güncelleme: 27.01.2024 - 16:14
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        Galatasaray uzatmada kazandı!
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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 18. haftasında Galatasaray Ekmas, sahasında karşılaştığı Aliağa Petkimspor'u normal süresi 77-77 biten maçta, uzatmalarda 90-88’lik skorla mağlup etti.

        Salon: Sinan Erdem

        Hakemler: Özlem Yalman, Kerem Baki, Mehmet Serdar Ünal

        Galatasaray Ekmas: İsmet Akpınar 14, Dee Bost 11, Corey Walden 5, Akwasi Yeboah 15, Miralem Halilovic 15, Samet Geyik 3, Sadık Emir Kabaca 12, Klemen Prepelic 10, Buğrahan Tuncer 5

        Aliağa Petkimspor: Peyton Aldridge 4, David Efianayi 20, Yunus Emre Sonsırma, Kristers Zoriks 12, Jeremy Simmons 15, Mahir Ağva 15, Anthony Starks II 15, Yavuz Gültekin 1, Emre Tanışan 6

        1. Periyot: 18-11 (Galatasaray lehine)

        Devre: 41-41

        3. Periyot: 55-59 (Aliağa Petkimspor lehine)

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