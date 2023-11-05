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        Haberler Spor Basketbol STBL Galatasaray Ekmas-Türk Telekom: 75-76 (MAÇ SONUCU) - Basketbol Haberleri

        Galatasaray Ekmas-Türk Telekom: 75-76 (MAÇ SONUCU)

        Galatasaray Ekmas, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında ağırladığı Türk Telekom'a 76-75 mağlup oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2023 - 21:20 Güncelleme: 05.11.2023 - 21:20
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        G.Saray evinde Telekom'a mağlup!
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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Türk Telekom, deplasmanda Galatasaray Ekmas'ı 76-75 mağlup etti.

        Salon: Sinan Erdem

        Hakemler: Zafer Yılmaz, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Musa Kazım Çetin

        Galatasaray Ekmas: Mustafa, Walden, Halilovic 15, Radebaugh 10, Yeboah 11, İsmet Akpınar, Sadık Emir Kabaca 15, Bost 13, Buğrahan Tuncer 9, Göksenin Köksal 2

        Türk Telekom: McDuffie 2, Adams 11, Wallace 22, Okben Ulubay 5, Enoch 13, Boran Güler, Yiğitcan Saybir 5, Palmer 16, Metehan Akyel 2, Troy Selim Şav

        1. Periyot: 19-23

        Devre: 39-42

        3. Periyot: 59-62

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