UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, grup aşamasında önemli bir mücadeleye hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, İsveç’in Elfsborg takımını konuk ederek sahasında avantaj elde etmeyi hedefliyor. Futbolseverler, RAMS Park’ta gerçekleşecek bu karşılaşmayı canlı izlemek için yayın bilgilerini araştırıyor. Peki, Galatasaray - Elfsborg karşılaşması ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...